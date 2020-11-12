Даниил Квят может вновь потерять место на стартовой решетке Ф1 после завершения нынешнего сезона. На его место в AlphaTauri претендует молодой протеже Red Bull Юки Цунода, но даже если японец не сможет получить Суперлицензию, это все равно может не спасти россиянина от увольнения.

Уроженец Уфы признает, что не в силах повлиять на ситуацию, однако надеется, что сильные выступления в оставшихся до конца чемпионата гонках помогут ему если и не остаться в Ф1 в следующем году, то вернуться затем.

«Я думаю, никогда нельзя говорить, что ситуация вне твоего контроля, – сказал Квят на седиа-сессии в Стамбуле, отвечая на вопрос о том, не считает ли он, что сильная гонка в Имоле может помочь ему сохранить место в AlphaTauri. – Моя философия всегда заключалась в том, что надо продолжать атаковать, что бы ни происходило. Чем лучше ты выступаешь – тем выше твои шансы. Если не в 2021-м, то в 2022-м. Так что всегда лучше проводить гонки так, как у меня было в Имоле – вне зависимости от обстоятельств.

Конечно, я всегда стараюсь показать максимум. В Имоле все просто сложилось воедино. Машина была хороша.

Это моя цель: просто постараться провести как можно больше гонок как в Имоле, и тогда все будет выглядеть хорошо в любом случае.

Что касается будущего, то есть вещи, на которые я могу повлиять, вроде пилотажа, а есть те, которые я контролировать не могу».

Даниил еще раз подчеркнул, что во второй половине чемпионата чувствует себя комфортнее за рулем AT01 – после изменений, внесенных инженерами в настройки.

«В начале года – и это не секрет – я не чувствовал себя комфортно в машине, – сказал он. – Команда очень помогла. Нам удалось внести определенные изменений в передней части машины, чтобы сделать ее более удобной для меня. Чтобы добиться того поведения, которое мне нравится.

Порой ты запрыгиваешь в машину, и все работает. Но порой это не так, и тебе надо работать. Мы работали очень много – над тем, чтобы заставить машину вести себя так, как хочу этого я. И команда мне сильно помогла. Все стало лучше. Намного лучше. Я не скажу, что сейчас все идеально, но мы точно сделали шаг вперед в районе Спа.

Конечно, в течение года менять такие вещи сложно. Но всегда полезно уделить этому время, если тебе не совсем комфортно в машине».