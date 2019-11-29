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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

«Не уверен, что машине это нравится». Хэмилтон о своих экспериментах в последних гонках

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«Не уверен, что машине это нравится». Хэмилтон о своих экспериментах в последних гонках
Автор:
, Редактор
29 нояб. 2019 г., 17:36

В Абу-Даби шестикратный чемпион мира продолжил поиски настроек и вариантов использования шин, чтобы подготовиться к следующему сезону.

Льюис Хэмилтон уже гарантировал себе победу в чемпионате мира 2019 года, а его команда Mercedes досрочно выиграла Кубок конструкторов. По этой причине результат последней гонки в Абу-Даби для Хэмилтона не играет принципиальной роли.

Накануне предыдущего Гран При в Бразилии Хэмилтон признался, что уже начал готовиться к следующему сезону, используя оставшиеся в этом году гонки для проверки различных неочевидных стратегий и настроек.

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Именно этим британец объяснил и тот факт, что в ходе пятничных тренировок в Абу-Даби он уступил своему напарнику Валттери Боттасу.

«В последних гонках я тестирую машину в разных режимах, просто чтобы посмотреть, что из этого получится, – сказал Хэмилтон. – Тут легко зайти слишком далеко, но я все же надеюсь, что это сработает. Мы и так знаем, какие вещи точно работают, и я немного устал от этого, так что просто пытаюсь проверить другие варианты настроек и использования шин.

В итоге машина ведет себя более странно. Но я искренне надеюсь найти какие-то скрытые возможности, использовать какие-то приемы. Делаю то, чего я не делал в течении сезона, так как знал, что в прошлом это не срабатывало. Теперь я пытаюсь это проверить, чтобы, возможно, использовать в следующем сезоне. Не уверен, правда, что самой машине это нравится».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Третья тренировка Старт через
15 Часов
:
05 Минут
:
17 Секунд
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пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
01:00
13:00
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пт 29 нояб.
05:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
02:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
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