Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
116 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
144 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Не успели уследить, как шла борьба за подиум? Вот как все было

Поделились
Комментарии
Не успели уследить, как шла борьба за подиум? Вот как все было
6 июл. 2020 г., 03:15

На протяжении больше чем сорока кругов Гран При Австрии в первой тройке все было стабильно. А потом вдруг обгоны, контакты и штрафы посыпались один за другим

К такому развитию событий мы как-то не привыкли, не так ли? Если вдруг вы честно посмотрели две три гонки в Австрии, а круге на 55-м вас минут на двадцать отвлек важный звонок – вам не позавидуешь. За это время группу лидеров крепко перетряхнуло: к примеру, вторвым в итоге стал гонщик, который на том самом 55-м круге был только шестым.  

Вы наверняка попытались постфактум разложить происходящее на отдельные эпизоды – но наверняка быстро запутались в том, кто кого когда с какой стороны обогнал и на каком типе шин в этот момент ехал. Мы и сами не сразу разобрались во всех деталях, как крутилась эта предфинишная карусель. Но все-таки разобрались.

Краткое содержание первой части гонки

Стартовавший со 2-й позиции Макс Ферстаппен проехал чуть больше 10-ти кругов и сошел из-за неисправности силовой установки. Стартовавший с 3-й позиции Ландо Норрис стал терять места, как только пилоты топ-команд получили возможность использовать DRS, и в итоге откатился в конец первой пятерки – где его главным соперником стал Серхио Перес.

Норрис пытается атаковать Ферстаппена на первом круге

Норрис пытается атаковать Ферстаппена на первом круге

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

На протяжении 40-ка кругов гонки – с 11-го по 51-й – первые три позиции занимали Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон и Алекс Элбон, и это положение не менялось. Следом за первой тройкой по трассе на 51-м круге двигались Серхио Перес, Норрис и Шарль Леклер.

К этому моменту все пилоты побывали в боксах. Большинство сменило мягкие шины на жесткие, а Перес – на покрышки состава Medium.

Итак: 2-е место – Хэмилтон, 3-е – Элбон, 4-е – Перес

51-й круг

На трассе из-за остановившейся машины Джорджа Расселла появляется автомобиль безопасности.

Mercedes и Перес остаются на трассе – в то время как Элбон, Норрис и Леклер заезжают на свои вторые пит-стопы. Пилот Red Bull получает мягкие шины, пилоты McLaren и Ferrari – покрышки Medium.

2-е место – Хэмилтон, 3-е – Перес, 4-е – Элбон

Машину Расселла эвакуируют

Машину Расселла эвакуируют

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

55-й круг

Гонка возобновляется. Элбон, оказавшийся после пит-стопа за спиной Переса, использует преимущество мягкой и свежей резины и идет в атаку. Она заканчивается обгоном, но прямо в этот момент снова выпускают автомобиль безопасности – машина Кими Райкконена, у которой отвалилось переднее колесо, паркуется на стартовой прямой.

Райкконен сходит с трассы

Райкконен сходит с трассы

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Читайте также:

Элбон резко сбрасывает ход, и Перес остается на 3-м месте. Но поскольку в какой-то момент во время обгона пилот Red Bull все-таки оказался впереди, маневр считается совершенным к моменту выезда сейфти-кара – и перед рестартом (на 59-м круге) Перес выпускает соперника вперед.

2-е место – Хэмилтон, 3-е – Элбон, 4-е – Перес

61-й круг

Поскольку шины у Элбона по-прежнему свежие, он быстрее не только Переса, но и пилотов Mercedes. В четвертом повороте пилот из Таиланда идет в атаку Хэмилтона, в последний момент машины соприкасаются колесами – и Red Bull оказывается в зоне безопасности, а потом и в хвосте пелотона.

2-е место – Хэмилтон, 3-е – Перес, 4-е – Норрис

Элбон догоняет Хэмилтона на подходе к повороту, чтобы попытаться пройти британца

Элбон догоняет Хэмилтона на подходе к повороту, чтобы попытаться пройти британца

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Читайте также:

64-й круг

Норрис ведет борьбу за третье место, пользуясь преимуществом более свежих шин и тем, что с уменьшением топливной загрузки McLaren едет все лучше. Однако в борьбе британец допускает ошибку, чем пользуется едущий следом Леклер – и опережает Норриса с помощью красивого обгона по внешней стороне поворота.

2-е место – Хэмилтон, 3-е – Перес, 4-е – Леклер

66-й круг

Шины Переса держат дорогу все хуже – что позволяет Леклеру предпринять удачную атаку на позиции мексиканца. На это раз пилот Ferrari прорывается по внутреннему радиусу. Одновременно становится известно, что Льюису Хэмилтону к финишному времени добавят 5 штрафных секунд за контакт с Элбоном.

2-е место – Хэмилтон (без учета штрафа), 3-е – Леклер, 4-е – Перес

69-й круг

Появляется информация, что 5 штрафных секунд получит и Перес – за превышение скорости на пит-лейн. И хотя Норрису достаточно финишировать в паре секунд за мексиканцем, чтобы отобрать у того нижнюю ступеньку подиума – но британец предпочитает отыграть позицию на трассе. Пилот McLaren атакует на торможении по внутреннему радиусу, болиды соприкасаются колесами – и Норрис пробивается на третье место.

2-е место – Хэмилтон (без учета штрафа), 3-е – Леклер, 4-е – Норрис

Норрис обгоняет Переса

Норрис обгоняет Переса

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Финиш

К результатам наказанных гонщиков добавляются штрафные секунды.

Итог: 2-е место – Леклер, 3-е – Норрис, 4-е – Хэмилтон

Читайте также:

 

 

Следующая новость
«Он нам всю гонку сломал». Марко призвал жестче наказать Хэмилтона

Предыдущая новость

«Он нам всю гонку сломал». Марко призвал жестче наказать Хэмилтона

trending Сегодня

Шесть гонщиков отказались вставать на колено перед Гран При Австрии. Вот поименный список
Формула 1 / Формула 1

Шесть гонщиков отказались вставать на колено перед Гран При Австрии. Вот поименный список

Гран При Австрии: пять быстрых выводов
Формула 1 / Формула 1

Гран При Австрии: пять быстрых выводов

Уик-энд Квята: не встал на колено и потерял шестое место из-за Окона
Формула 1 / Формула 1

Уик-энд Квята: не встал на колено и потерял шестое место из-за Окона

Ферстаппен объяснил пятничное отставание поломкой крыла
Формула 1 / Формула 1

Ферстаппен объяснил пятничное отставание поломкой крыла

«Он нам всю гонку сломал». Марко призвал жестче наказать Хэмилтона
Формула 1 / Формула 1
30мин

«Он нам всю гонку сломал». Марко призвал жестче наказать Хэмилтона

Мнение: Ferrari плохо обошлась с Феттелем. Теперь команду ждет месть
Формула 1 / Формула 1

Мнение: Ferrari плохо обошлась с Феттелем. Теперь команду ждет месть

Квят потерял очки в борьбе с Оконом на последних кругах
Формула 1 / Формула 1

Квят потерял очки в борьбе с Оконом на последних кругах

Гран При Австрии: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 / Формула 1

Гран При Австрии: пять вопросов перед гонкой

Самое важное:

Не успели уследить, как шла борьба за подиум? Вот как все было
Формула 1 / Формула 1
10мин

Не успели уследить, как шла борьба за подиум? Вот как все было

«Он нам всю гонку сломал». Марко призвал жестче наказать Хэмилтона
Формула 1 / Формула 1
30мин

«Он нам всю гонку сломал». Марко призвал жестче наказать Хэмилтона

Уик-энд Квята: не встал на колено и потерял шестое место из-за Окона
Формула 1 / Формула 1

Уик-энд Квята: не встал на колено и потерял шестое место из-за Окона

Риккардо рассказал, как потерял гонку, но спас мотор
Формула 1 / Формула 1

Риккардо рассказал, как потерял гонку, но спас мотор

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии

Самое читаемое

1
Формула 1

Шесть гонщиков отказались вставать на колено перед Гран При Австрии. Вот поименный список

2
Формула 1

Гран При Австрии: пять быстрых выводов

3
Формула 1

Уик-энд Квята: не встал на колено и потерял шестое место из-за Окона

4
Формула 1

Ферстаппен объяснил пятничное отставание поломкой крыла

5
Формула 1

«Он нам всю гонку сломал». Марко призвал жестче наказать Хэмилтона

30мин

Последние видео

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Самое важное:

Не успели уследить, как шла борьба за подиум? Вот как все было
Формула 1

Не успели уследить, как шла борьба за подиум? Вот как все было

«Он нам всю гонку сломал». Марко призвал жестче наказать Хэмилтона
Формула 1

«Он нам всю гонку сломал». Марко призвал жестче наказать Хэмилтона

Уик-энд Квята: не встал на колено и потерял шестое место из-за Окона
Формула 1

Уик-энд Квята: не встал на колено и потерял шестое место из-за Окона

Риккардо рассказал, как потерял гонку, но спас мотор
Формула 1

Риккардо рассказал, как потерял гонку, но спас мотор

Лучшие фото Гран При Австрии: воскресенье
Формула 1

Лучшие фото Гран При Австрии: воскресенье

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.