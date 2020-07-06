Не успели уследить, как шла борьба за подиум? Вот как все было
На протяжении больше чем сорока кругов Гран При Австрии в первой тройке все было стабильно. А потом вдруг обгоны, контакты и штрафы посыпались один за другим
К такому развитию событий мы как-то не привыкли, не так ли? Если вдруг вы честно посмотрели две три гонки в Австрии, а круге на 55-м вас минут на двадцать отвлек важный звонок – вам не позавидуешь. За это время группу лидеров крепко перетряхнуло: к примеру, вторвым в итоге стал гонщик, который на том самом 55-м круге был только шестым.
Вы наверняка попытались постфактум разложить происходящее на отдельные эпизоды – но наверняка быстро запутались в том, кто кого когда с какой стороны обогнал и на каком типе шин в этот момент ехал. Мы и сами не сразу разобрались во всех деталях, как крутилась эта предфинишная карусель. Но все-таки разобрались.
Краткое содержание первой части гонки
Стартовавший со 2-й позиции Макс Ферстаппен проехал чуть больше 10-ти кругов и сошел из-за неисправности силовой установки. Стартовавший с 3-й позиции Ландо Норрис стал терять места, как только пилоты топ-команд получили возможность использовать DRS, и в итоге откатился в конец первой пятерки – где его главным соперником стал Серхио Перес.
Норрис пытается атаковать Ферстаппена на первом круге
Фото: Steven Tee / Motorsport Images
На протяжении 40-ка кругов гонки – с 11-го по 51-й – первые три позиции занимали Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон и Алекс Элбон, и это положение не менялось. Следом за первой тройкой по трассе на 51-м круге двигались Серхио Перес, Норрис и Шарль Леклер.
К этому моменту все пилоты побывали в боксах. Большинство сменило мягкие шины на жесткие, а Перес – на покрышки состава Medium.
Итак: 2-е место – Хэмилтон, 3-е – Элбон, 4-е – Перес
51-й круг
На трассе из-за остановившейся машины Джорджа Расселла появляется автомобиль безопасности.
Mercedes и Перес остаются на трассе – в то время как Элбон, Норрис и Леклер заезжают на свои вторые пит-стопы. Пилот Red Bull получает мягкие шины, пилоты McLaren и Ferrari – покрышки Medium.
2-е место – Хэмилтон, 3-е – Перес, 4-е – Элбон
Машину Расселла эвакуируют
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
55-й круг
Гонка возобновляется. Элбон, оказавшийся после пит-стопа за спиной Переса, использует преимущество мягкой и свежей резины и идет в атаку. Она заканчивается обгоном, но прямо в этот момент снова выпускают автомобиль безопасности – машина Кими Райкконена, у которой отвалилось переднее колесо, паркуется на стартовой прямой.
Райкконен сходит с трассы
Фото: Andy Hone / Motorsport Images
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Элбон резко сбрасывает ход, и Перес остается на 3-м месте. Но поскольку в какой-то момент во время обгона пилот Red Bull все-таки оказался впереди, маневр считается совершенным к моменту выезда сейфти-кара – и перед рестартом (на 59-м круге) Перес выпускает соперника вперед.
2-е место – Хэмилтон, 3-е – Элбон, 4-е – Перес
61-й круг
Поскольку шины у Элбона по-прежнему свежие, он быстрее не только Переса, но и пилотов Mercedes. В четвертом повороте пилот из Таиланда идет в атаку Хэмилтона, в последний момент машины соприкасаются колесами – и Red Bull оказывается в зоне безопасности, а потом и в хвосте пелотона.
2-е место – Хэмилтон, 3-е – Перес, 4-е – Норрис
Элбон догоняет Хэмилтона на подходе к повороту, чтобы попытаться пройти британца
Фото: Charles Coates / Motorsport Images
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64-й круг
Норрис ведет борьбу за третье место, пользуясь преимуществом более свежих шин и тем, что с уменьшением топливной загрузки McLaren едет все лучше. Однако в борьбе британец допускает ошибку, чем пользуется едущий следом Леклер – и опережает Норриса с помощью красивого обгона по внешней стороне поворота.
2-е место – Хэмилтон, 3-е – Перес, 4-е – Леклер
66-й круг
Шины Переса держат дорогу все хуже – что позволяет Леклеру предпринять удачную атаку на позиции мексиканца. На это раз пилот Ferrari прорывается по внутреннему радиусу. Одновременно становится известно, что Льюису Хэмилтону к финишному времени добавят 5 штрафных секунд за контакт с Элбоном.
2-е место – Хэмилтон (без учета штрафа), 3-е – Леклер, 4-е – Перес
69-й круг
Появляется информация, что 5 штрафных секунд получит и Перес – за превышение скорости на пит-лейн. И хотя Норрису достаточно финишировать в паре секунд за мексиканцем, чтобы отобрать у того нижнюю ступеньку подиума – но британец предпочитает отыграть позицию на трассе. Пилот McLaren атакует на торможении по внутреннему радиусу, болиды соприкасаются колесами – и Норрис пробивается на третье место.
2-е место – Хэмилтон (без учета штрафа), 3-е – Леклер, 4-е – Норрис
Норрис обгоняет Переса
Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Финиш
К результатам наказанных гонщиков добавляются штрафные секунды.
Итог: 2-е место – Леклер, 3-е – Норрис, 4-е – Хэмилтон
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