Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ферстаппен: Смена мотора не ускорит нас так, как Mercedes
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

«Не успеем среагировать на аварию». Гонщики об опасностях Джидды

Автор:
, редактор

Пилоты Ф1 предупредили FIA, что в случае аварий на трассе маршалам предстоит действовать быстро. Иначе все может закончиться плачевно

«Не успеем среагировать на аварию». Гонщики об опасностях Джидды

Ожидается, что средняя скорость на трассе в Джидде, где в эти выходные состоится Гран При Саудовской Аравии, будет превышать 250 км/ч. При этом практически всю дистанцию круга пилоты будут проходить, не снимая ноги с педали газа. И среди гонщиков перед началом уик-энда возникали вопросы о безопасности нового трека.

«Джидда Корниш» очень узкая, с большим количеством дуг с небольшим расстоянием до отбойников. Из-за них видеть происходящее далеко впереди, как на длинных прямых, попросту не получится. 

Вид на трассу

Вид на трассу

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Особенно это озадачило пилота Ferrari Карлоса Сайнса. По его мнению, обилие быстрых поворотов и высокие скорости могут осложнить ситуацию в случае какого-либо инцидента. «Если в трех секундах впереди от тебя произойдёт авария, то у нас не будет достаточно времени, чтобы среагировать, – отметил Сайнс. – Мы же не можем видеть сквозь стены. И это, возможно, единственный важный вопрос, который нужно поднять с FIA. Просто чтобы они своевременно вводили желтые и красные флаги и выпускали машину безопасности».

Пьер Гасли из AlphaTauri разделил волнения Сайнса. По его мнению, велик риск, что машина после контакта с отбойником на высокой скорости может отскочить обратно на середину трассы. «Наверняка все думали об этом, – цитирует Пьера Motorsport.com. – Я считаю, что для маршалов будет важно реагировать очень быстро и точно. Куда бы ты ни врезался, машина вернется обратно на трассу. Ведь средняя скорость здесь – 250 км/ч».

Еще по теме:

Такие рассуждения от гонщиков натолкнули на вполне резонный вопрос: а как аварии выглядят в симуляторах? Представляют ли пилоты хоть примерно, как будет выглядеть большой инцидент – или рассуждать получается только на основе физических законов и собственных предположений?

В четверг соответствующий вопрос журналисты задали Юки Цуноде. Получив довольно забавный ответ. «Мы просто проезжаем сквозь стены! У нас нет представления о том, как могут выглядеть страшные моменты».

Юки Цунода, AlphaTauri

Юки Цунода, AlphaTauri

Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

Проектировщик трассы Герман Тильке уверил, что она полностью безопасна и волноваться не стоит. «Конечно же, мы работали вместе с FIA, – приводит слова Тильке Motor Sport Magazine. – И у нас тоже есть свой многолетний опыт. Мы должны сделать трек сложным и захватывающим – мне кажется, это то, чего хотят люди. FIA все тщательно проверила. Каждой трассе нужна первая категория, чтобы на ней могли ездить машины Ф1. И если автодром не соответствует стандартам, то такую категорию попросту не присвоят».

Примечательно, что «Джидда Коршин» официально прошла финальную инспекцию FIA только утром в четверг, 2 декабря. За день до начала гоночного уик-энда.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Ферстаппен: Смена мотора не ускорит нас так, как Mercedes
Предыдущая новость

Ферстаппен: Смена мотора не ускорит нас так, как Mercedes
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
Ферстаппен: Смена мотора не ускорит нас так, как Mercedes Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Ферстаппен: Смена мотора не ускорит нас так, как Mercedes

FIA одобрила трассу в Джидде лишь за день до начала Гран При Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

FIA одобрила трассу в Джидде лишь за день до начала Гран При

Пуршер: Пилотам Ф1 в Джидде будет проще, чем пилотам Ф2 Джидда
Формула 2

Пуршер: Пилотам Ф1 в Джидде будет проще, чем пилотам Ф2

Пьер Гасли Больше от
Пьер Гасли
Перес: Гасли заслужил шанс в топ-команде
Формула 1

Перес: Гасли заслужил шанс в топ-команде

Гасли потерял скорость в Катаре. И не понял где Гран При Катара
Формула 1

Гасли потерял скорость в Катаре. И не понял где

Гасли ездил в Q1 на Medium, а в Q2 – на Soft. Зачем? Гран При Катара
Формула 1

Гасли ездил в Q1 на Medium, а в Q2 – на Soft. Зачем?

Ferrari Больше от
Ferrari
Технический анализ: Ferrari сделала Сайнсу руль как у McLaren
Формула 1

Технический анализ: Ferrari сделала Сайнсу руль как у McLaren

Бинотто: Ferrari не дорабатывала машину-2021
Формула 1

Бинотто: Ferrari не дорабатывала машину-2021

Гран При Катара: 6 самых интересных технических решений Гран При Катара
Формула 1

Гран При Катара: 6 самых интересных технических решений

Самое важное:

«Не успеем среагировать на аварию». Гонщики об опасностях Джидды
Формула 1 Формула 1

«Не успеем среагировать на аварию». Гонщики об опасностях Джидды

Ферстаппен: Смена мотора не ускорит нас так, как Mercedes
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Смена мотора не ускорит нас так, как Mercedes

FIA одобрила трассу в Джидде лишь за день до начала Гран При
Формула 1 Формула 1

FIA одобрила трассу в Джидде лишь за день до начала Гран При

Хэмилтон: Чувствую себя более расслабленным, чем когда-либо
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Чувствую себя более расслабленным, чем когда-либо

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.