«Не успеем среагировать на аварию». Гонщики об опасностях Джидды

Ожидается, что средняя скорость на трассе в Джидде, где в эти выходные состоится Гран При Саудовской Аравии, будет превышать 250 км/ч. При этом практически всю дистанцию круга пилоты будут проходить, не снимая ноги с педали газа. И среди гонщиков перед началом уик-энда возникали вопросы о безопасности нового трека.

«Джидда Корниш» очень узкая, с большим количеством дуг с небольшим расстоянием до отбойников. Из-за них видеть происходящее далеко впереди, как на длинных прямых, попросту не получится.

Вид на трассу Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Особенно это озадачило пилота Ferrari Карлоса Сайнса. По его мнению, обилие быстрых поворотов и высокие скорости могут осложнить ситуацию в случае какого-либо инцидента. «Если в трех секундах впереди от тебя произойдёт авария, то у нас не будет достаточно времени, чтобы среагировать, – отметил Сайнс. – Мы же не можем видеть сквозь стены. И это, возможно, единственный важный вопрос, который нужно поднять с FIA. Просто чтобы они своевременно вводили желтые и красные флаги и выпускали машину безопасности».

Пьер Гасли из AlphaTauri разделил волнения Сайнса. По его мнению, велик риск, что машина после контакта с отбойником на высокой скорости может отскочить обратно на середину трассы. «Наверняка все думали об этом, – цитирует Пьера Motorsport.com. – Я считаю, что для маршалов будет важно реагировать очень быстро и точно. Куда бы ты ни врезался, машина вернется обратно на трассу. Ведь средняя скорость здесь – 250 км/ч».

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Такие рассуждения от гонщиков натолкнули на вполне резонный вопрос: а как аварии выглядят в симуляторах? Представляют ли пилоты хоть примерно, как будет выглядеть большой инцидент – или рассуждать получается только на основе физических законов и собственных предположений?

В четверг соответствующий вопрос журналисты задали Юки Цуноде. Получив довольно забавный ответ. «Мы просто проезжаем сквозь стены! У нас нет представления о том, как могут выглядеть страшные моменты».

Юки Цунода, AlphaTauri Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

Проектировщик трассы Герман Тильке уверил, что она полностью безопасна и волноваться не стоит. «Конечно же, мы работали вместе с FIA, – приводит слова Тильке Motor Sport Magazine. – И у нас тоже есть свой многолетний опыт. Мы должны сделать трек сложным и захватывающим – мне кажется, это то, чего хотят люди. FIA все тщательно проверила. Каждой трассе нужна первая категория, чтобы на ней могли ездить машины Ф1. И если автодром не соответствует стандартам, то такую категорию попросту не присвоят».

Примечательно, что «Джидда Коршин» официально прошла финальную инспекцию FIA только утром в четверг, 2 декабря. За день до начала гоночного уик-энда.