Не только Williams. Де Врис может оказаться в команде посильнее

Ранее стало известно, что пилот Mercedes в Формуле Е Ник де Врис может в следующем году перебраться в Формулу 1, получив место в Williams. Однако теперь появилась информация, что это не единственная потенциальная команда для голландца.

Известный журналист Джо Сэйвард сообщил, что на Гран При Венгрии де Врис активно общался с представителями Aston Martin. Он также отметил, что по его информации во время летнего перерыва в команде из Сильверстоуна возможны волнительные события.

Сейчас за Aston Martin выступают Себастьян Феттель, подписавший многолетний контракт прошедшей зимой, и Лэнс Стролл, сын владельца команды Лоуренса Стролла.