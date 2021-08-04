Не только Williams. Де Врис может оказаться в команде посильнее
Ник может стать конкурентом Стролла и Феттеля
Ранее стало известно, что пилот Mercedes в Формуле Е Ник де Врис может в следующем году перебраться в Формулу 1, получив место в Williams. Однако теперь появилась информация, что это не единственная потенциальная команда для голландца.
Известный журналист Джо Сэйвард сообщил, что на Гран При Венгрии де Врис активно общался с представителями Aston Martin. Он также отметил, что по его информации во время летнего перерыва в команде из Сильверстоуна возможны волнительные события.
Сейчас за Aston Martin выступают Себастьян Феттель, подписавший многолетний контракт прошедшей зимой, и Лэнс Стролл, сын владельца команды Лоуренса Стролла.
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