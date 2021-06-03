Не только у Риккардо проблемы с адаптацией в McLaren. Норрис тоже пожаловался

Даниэль Риккардо столкнулся с большими проблемами при переходе в McLaren из Renault. Пока у австралийца не получается адаптироваться к новой машине и он сильно уступает своему напарнику Ландо Норрису.

В самой McLaren считают причиной проблем особый стиль пилотажа, который требует болид. Норрис, в свою очередь, признался, что проводя в команде третий год тоже не имеет полной гармонии с нынешней машиной.

«В этом году машина изменилась, ее нужно пилотировать иначе и я до сих пор учусь этому, – сказал Норрис. – В каждой гонке я учусь заново.

Например, в Монако была моя лучшая квалификация, а в предыдущих я ошибался. На первых этапах я пилотировал нынешнюю машину как прошлогоднюю. Потом мне пришлось адаптироваться. У меня до сих пор не всегда получается пилотировать машину так, как я хочу. Все машины в Ф1 разные, к ним надо привыкать. В этом году мне потребовалось два-три этапа на адаптацию».