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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Не только у Риккардо проблемы с адаптацией в McLaren. Норрис тоже пожаловался

Автор:
, редактор

Новый болид из Уокинга оказался капризным

Не только у Риккардо проблемы с адаптацией в McLaren. Норрис тоже пожаловался

Даниэль Риккардо столкнулся с большими проблемами при переходе в McLaren из Renault. Пока у австралийца не получается адаптироваться к новой машине и он сильно уступает своему напарнику Ландо Норрису. 

В самой McLaren считают причиной проблем особый стиль пилотажа, который требует болид. Норрис, в свою очередь, признался, что проводя в команде третий год тоже не имеет полной гармонии с нынешней машиной.

«В этом году машина изменилась, ее нужно пилотировать иначе и я до сих пор учусь этому, – сказал Норрис. – В каждой гонке я учусь заново.

Например, в Монако была моя лучшая квалификация, а в предыдущих я ошибался. На первых этапах я пилотировал нынешнюю машину как прошлогоднюю. Потом мне пришлось адаптироваться. У меня до сих пор не всегда получается пилотировать машину так, как я хочу. Все машины в Ф1 разные, к ним надо привыкать. В этом году мне потребовалось два-три этапа на адаптацию».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren
Автор Иван Матушкин

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