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Формула 1 / Новость

Не только Porsche. Марко рассказал о других кандидатах на приход в Ф1

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, редактор

Советник Red Bull готов вести переговоры с разными потенциальными партнерами

Не только Porsche. Марко рассказал о других кандидатах на приход в Ф1

С 2022-го по 2024-й годы Red Bull будет сама строить себе силовые установки для Формулы 1. Однако в 2025-м команда готова к сотрудничеству с крупным производителем, когда в силу вступит новый моторный регламент.

Ранее команда уже подтвердила, что ведет переговоры о партнерстве с Porsche. Однако по словам советника Red Bull Хельмута Марко, зайти в Ф1 с 2025 года может не только эта марка.

«Других производителей тоже может заинтересовать Ф1, – цитирует Марко газета Kleine Zeitung. – Правила упрощены до такой степени, что мы сами можем строить моторы. 

Все будет проще, и соотношение цена-качество улучшится. Потому мы можем строить моторы совершенно независимо, но для партнеров мы тоже открыты».

На данный момент в Ф1 работает лишь три крупных автопроизводителя: Mercedes, Renault и Ferrari. Основным кандидатом на прибавление считается один из брендов Volkswagen, в число которых входит и Porsche.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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