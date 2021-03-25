Не только Porsche. Марко рассказал о других кандидатах на приход в Ф1

С 2022-го по 2024-й годы Red Bull будет сама строить себе силовые установки для Формулы 1. Однако в 2025-м команда готова к сотрудничеству с крупным производителем, когда в силу вступит новый моторный регламент.

Ранее команда уже подтвердила, что ведет переговоры о партнерстве с Porsche. Однако по словам советника Red Bull Хельмута Марко, зайти в Ф1 с 2025 года может не только эта марка.

«Других производителей тоже может заинтересовать Ф1, – цитирует Марко газета Kleine Zeitung. – Правила упрощены до такой степени, что мы сами можем строить моторы.

Все будет проще, и соотношение цена-качество улучшится. Потому мы можем строить моторы совершенно независимо, но для партнеров мы тоже открыты».

На данный момент в Ф1 работает лишь три крупных автопроизводителя: Mercedes, Renault и Ferrari. Основным кандидатом на прибавление считается один из брендов Volkswagen, в число которых входит и Porsche.