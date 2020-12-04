Не только ожоги. Грожан рассказал о полученных в аварии травмах

Ромена Грожана только в среду отпустили из военного госпиталя – он провел там три ночи после серьезной аварии на первом круге Гран При Бахрейна.

Прежде считалось, что после удара в барьер на скорости 220 км/ч, в момент которого датчики зафиксировали перегрузку свыше 50g, и последовавшего за ним пожара, французский пилот получил лишь легкие ожоги.

Однако когда он вернулся в паддок в четверг вечером, то рассказал, что в действительности все намного серьезнее.

«Я сильно ударился всей левой стороной, – объяснил Грожан репортерам. – [Врачи установили] растяжение лодыжки и ушиб колена. На плече, бедре и предплечье красивые синяки. Большому пальцу тоже досталось – он слегка вывихнут. Ну и рука серьезно обгорела.

Сейчас я уже могу двигать ей во все стороны. Могу сжать кулак. Но дотянуться [большим пальцем] до мизинца не получается. Он пострадал от огня и по-прежнему в повязке».

Француз подтвердил то, что многие отметили на кадрах его спасения после аварии – он выскочил из кокпита в одном ботинке. Левый остался зажат под педалями, когда гонщик пытался выдернуть ногу и растянул лодыжку.

Говоря о том, получится ли у него сесть за руль на прощальном Гран При Абу-Даби, Грожан заметил: «Мне надо будет оценить свои возможности, прислушаться к ощущениям. Важно понять. по силам ли мне это».

Гонщик, обе кисти которого по-прежнему замотаны бинтами, вручил подарки тем судьям, которые первыми оказались на месте аварии и вступили в борьбу с огнем. Отдельно Грожан отметил медицинского делегата Ф1 Яна Робертса и его водителя Алана ван дер Мерве (на верхнем фото), а также руководителя гонок Майкла Маси.

Отдельно француз поблагодарил Джоби Мэтью и Таэра Али Таэра (внизу) – именно пена из их огнетушителей раньше всего обрушилась на охватившее Haas пламя.

«Ваша реакция, ваша нацеленность... Я видел записи. Ваше понимание того, где именно я нахожусь... Спасибо, что спасли мою жизнь», – сказал гонщик.