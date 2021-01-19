В сентябре 2019-го McLaren объявила, что прекращает сотрудничество с Renault и возвращается к силовым установкам Mercedes. Стороны уже сотрудничали с 1995 по 014 год, завоевав за это время три титула в личном зачете (с Микой Хаккиненом и Льюисом Хэмилтоном) и один Кубок конструкторов.

Когда Формула 1 решила заморозить доработку машин и из соображений экономии использовать в 2021 году шасси прошлого сезона, McLaren не отказалась от своих планов по смене партнера-моториста.

Команде пришлось задействовать отведенные ей жетоны для адаптации машины к новому двигателю, но Ландо Норрис уверен, что игра стоила свеч.

«Думаю, они [моторы Mercedes] в целом лучше, – сказал британец Motorsport.com. – Они мощнее. Постучу по дереву, они надежнее. Они имеют определенное преимущество в плане компоновки. Так что в целом тут много поводов для хорошего настроения».

Он добавил: «Я еще не вникал во все детали. Уверен, могут быть и какие-то негативные моменты. У нас были хорошие отношения с Renault, все складывалось гладко, мы хорошо знали их [прежние моторы], а теперь будет много нового.

Уверен, что с чем-то нам еще предстоит разобраться, это не будет просто и естественно для механиков и инженеров, которые будут с этим работать. Но они приложат все силы, чтобы переход прошел гладко.

Каких-то сложностей не избежать, но в целом мы получим ощутимый выигрыш. Это дает нам уверенность, что получится подтянуться еще ближе к лидерам».

Кроме McLaren, двигатели с трехлучевой звездой в предстоящем сезоне Ф1 будут использовать сама Mercedes, а также Aston Martin и Williams.