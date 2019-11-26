«Не только Леклер». Ферстаппен назвал своих вероятных противников в будущем
По словам голландского пилота, в его поколении есть немало талантливых гонщиков, которые смогут включиться в борьбу за титул после ухода нынешних лидеров.
Макс Ферстаппен и Шарль Леклер в этом сезоне на двоих выиграли пять гонок и превзошли своих напарников по командам. Это позволяет предположить, что после завершения карьер Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля именно два этих пилота станут главными соперниками в борьбе за чемпионские титулы в Формуле 1.
Однако сам Ферстаппен в интервью немецкому изданию Sport Bild заявил, что рассчитывает увидеть более широкий круг претендентов на победы и титулы.
«Почему только Леклер? – удивился гонщик Red Bull. – Я не думаю, что борьба будет идти только между мной и Шарлем. Ландо Норрис также очень талантлив. Пожалуй, тоже можно сказать о Джордже Расселле, но по выступлениям в Williams очень сложно судить о его форме.
В любом случае, в нашем поколении есть несколько сильных пилотов, которые смогут бороться за титул, когда старики завершат выступления».
В том же интервью Ферстаппен признался, что предпочитает серебристые цвета красным, «но Mercedes тут ни при чем», а также отказался делать гипотетический выбор между немецкими девушками и немецким пивом, заявив, что предпочитает пить пиво в женской компании.
В сентябре Максу исполнилось 22 года – из участников нынешнего сезона он старше Леклера, Норриса, Расселла и Лэнса Стролла.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
«Не только Леклер». Ферстаппен назвал своих вероятных противников в будущем
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