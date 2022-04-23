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Не только козление. В Mercedes назвали вторую большую проблему

По словам гоночного инженера команды Эндрю Шовлина, их пилотам не хватает времени в квалификации, чтобы прогреть шины

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Не только козление. В Mercedes назвали вторую большую проблему
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С начала сезона команда Mercedes признала себя третьей по скорости, и это подтверждается результатами в гонках, но не во вчерашней квалификации. И Льюис Хэмилтон, и Джордж Расселл не смогли даже выйти в финал квалификации на трассе в Имоле, которая считается сложной для обгонов.

Причина не только в общей скорости и в проблемах с козлением болидов, заявил гоночный инженер команды Эндрю Шовлин. Дело в сложностях с прогревом резины, на что Mercedes требуется больше времени, чем всем остальным командам.

«У нас проблемы с прогревом резины, мы не можем добиться этого, – сказал Шовлин в пятницу вечером. – Сегодня мы видели пример того, что на коротких сессиях мы просто недогреваем шины. Так было и на предыдущих этапах. В Бахрейне, из-за жары это не стало проблемой, но далее мы сталкивались с этим везде.

В гонках мы уже не раз доказывали, что являемся третьими по скорости. Проблема только в квалификации, где мы оказываемся затерянными в середине пелотона. Мы работаем над этим, но не понимаем пока причин.

Когда тормоза прогреваются и тепло от них нагревает колесный диск, то и шины прогреваются быстро. Однако новые правила сделаны так, чтобы усложнить этот процесс. Что же, усложнить получилось. Но другие же как-то с этим справляются, я имею в виду не только лидеров, но и команды средней группы.

Да, у Red Bull и Ferrari сейчас больше прижимной силы, и мы не можем пока тягаться с ними в гонках. Но нам нужно хотя бы добиться, чтобы в квалификациях, как и в гонках, мы были третьими по скорости».

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