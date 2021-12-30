Не только Кими и Росси. Кто ушел из гонок в 2021 году

В 2021-м гоночные болельщики попрощались с двумя мировыми звездами, которые стали культовыми в своих чемпионатах – и далеко за их пределами. Спортивные судьбы обоих получились очень похожими: яркое начало, титул чемпиона, затем преодоление сложностей – а после постепенное снижение результатов и завершение карьеры в слабых командах.

Кими Райкконен и Валентино Росси стали живыми легендами – и именно в 2021-м оба заявили о завершении выступлений. С них мы и начнем подборку главных расставаний прошедшего сезона. Так как определить, какой из двух гонщиков больше заслуживает права открыть список, не представляется возможным, Айсмена и Доктора пришлось расставить по алфавиту.

Кими Райкконен, Ferrari, подиум чемпионского ГП Бразилии 2007 года Фото: Sutton Images

Кими Райкконен завершил карьеру в Формуле 1

С самого начала история финна была не такой, как у его соперников. Он попал в Ф1 без долгого пути через молодежные классы – и сразу доказал, что заслуживает места в пелотоне. А фирменная неразговорчивость дополнила образ «Ледяного человека», как с легкой руки Рона Денниса Кими стали звать в паддоке.

Невозможно пересказать карьеру Райкконена в одном абзаце, но его титул и 21 победа в Гран При – это лишь часть легенды по имени Кими. Блистательные радиопереговоры, фирменное "bwoah" в ответ на вопросы журналистов, уникальный образ, который так разительно отличается от остальных, зачастую словно написанных под копирку – за это болельщики любят финна не меньше, чем за скорость на трассах.

Прошедшей осенью Кими отметил 42-й день рождения, и сейчас практически ничто в этом респектабельном отце семейства не напоминает того веселого пьяницу, каким он был десяток лет назад. В любом случае, с его уходом в Ф1 закончится целая эпоха.

Валентино Росси, Yamaha Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Валентино Росси попрощался с MotoGP

Наверное, главное отличие итальянского гонщика от Кими – в том, что Росси смог воплотить свой талант в невероятные спортивные достижения. И еще, в противоположность Айсмену, всегда был очень ярок, чем привлек к MotoGP внимание множества новых болельщиков.

На трассах Валентино был феноменально быстр, коллекционируя победы и титулы, а за их пределами позволял себе всевозможные выходки – вроде круга почета в компании надувной барышни.

Переход в Yamaha принес Росси новые успехи, а вот следующий контракт с соотечественниками из Ducati не оправдал ожиданий. Вале вернулся в Yamaha и еще несколько раз подходил вплотную к титулу, однако оставался вторым.

Он выигрывал гонки до 2017 года и поднимался на подиум до 2019-го. Лишь недавние изменения в технике MotoGP окончательно отбросили Доктора далеко назад, но это никак не повлияло на его популярность: на трассах Гран При целые трибуны по-прежнему окрашивались в желто-лимонный цвет. И без фирменного номера 46 чемпионат, конечно, осиротеет.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Honda уходит из Ф1 с высоко поднятой головой

Прелесть заводских гоночных программ в том, что они хорошо финансируются. Но есть и серьезный минус – последнее слово здесь зачастую остается за маркетологами, которые руководствуются собственными соображениями, зачастую не связанными со спортом.

К сожалению, именно люди в дорогих костюмах прервали программу Honda в Ф1, причем сделали это в тот самый момент, когда марка после многих лет покорила-таки вершину. Если бы японцы решили уйти после нескольких провальных сезонов с McLaren, никто бы не стал осуждать их.

Но сейчас их будет очень не хватать. Впрочем, разработанные японцами двигатели никуда не денутся и будут работать на болидах Red Bull и AlphaTauri еще несколько лет. Под именем Red Bull – «Быки» теперь не только постоянные участники и многократные чемпионы Ф1, но еще и мотористы.

Чейз Кэри, руководитель Формулы 1 Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Чейз Кэри передал пост большого босса Ф1 Стефано Доменикали

Строго говоря, передача власти в Больших Призах состоялась одновременно со сменой календарного года – потому нельзя утверждать, что Чейз Кэри ушел уже в 2021-м, а не в 2020-м. Но оставив в стороне этот любопытный парадокс, нельзя не признать заслуги американца.

Стоит помнить, что заменил он не кого-нибудь, а Великого и Ужасного Берни Экклстоуна. Все говорили, что новому боссу будет невероятно сложно, так как Берни контролировал все в Ф1 и без его личных связей и опыта чемпионат многое растеряет. Но американец подошел к делу с позиций бизнеса – и добился своего.

В Liberty Media изначально говорили, что Кэри будет главой спорта лишь временно. Он проработал без малого четыре года и, можно говорить совершенно уверенно, смог изменить спорт к лучшему. Формула 1 стала более открытой и современной, а авторитарный метод принятия решений уступил место демократическому.

Безусловно, Чейз не стал новым Берни – но этого, на самом деле, от него и не требовалось.

Габриэла Тарквини, BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR Фото: WTCR

Габриэле Тарквини завершил полувековую карьеру

Пока его ровесники вовсю нянчили внуков, удивительный итальянец продолжал упрямо выходить на старт. В Формуле 1 карьера Габриэле в конце 80-х вышла короткой и ничем не примечательной, однако он нашел себя в кузовных гонках, последовательно собрав титулы в британском, европейском и мировом Туринге.

Тарквини выступал не только долго, но и результативно, продолжая побеждать в каждом сезоне. Когда в 2018-м FIA учредила новый Кубок Мира WTCR, сильнейшим в его первом сезона стал неугомонный Габриэле. Лишь на пороге 60-летия он заставил себя повесить шлем на гвоздь. Финальную гонку в карьере Тарквини провел в Сочи, где во второй из двух гонок уик-энда разбил машину.

«В пять лет я дебютировал в картинге и сразу попал в аварию. Потому закончить иначе просто не мог», – с широкой улыбкой заявил пилот.

Джейк Деннис, BMW i Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Лукас ди Грасси, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Audi и BMW ушли из Формулы Е

Две немецкие компании удивили многих, решив покинуть электроформулу. Казалось бы, когда корпорации отказываются от бензиновых моторов на конвейере, все активнее переходя на электромоторы, ФЕ должна быть для них максимально желанной – и до недавнего времени производители действительно приходили в серию один за другим.

Но это неизбежно привело к росту конкуренции, а с ней и расходов. Потому уже упомянутые маркетологи сочли, что проще будет найти для продвижения своих брендов не столь затратные инструменты.

Интересно, что после объявлений Audi и BMW соперники поспешили заверить, что не думают об уходе. Однако уже по ходу сезона-2021 о скором прекращении собственной программы заявили и в Mercedes.

Реми Таффен, технический директор Renault Sport F1 по моторам; Сириль Абитбуль, управляющий директор Renault Sport F1; Ален Прост, неисполнительный директор Renault F1 Team Фото: Renault

Руководители Renault F1 не прижились в Alpine

Приведенный выше кадр сделан на презентации команды из Энстоуна перед сезоном 2020 года. Прошло меньше двух лет – и никто из троих главных боссов, запечатленных фотографом, уже не работает на прежней должности. Да и сам коллектив сменил черно-желтые цвета Renault на сине-бело-красные Alpine.

Сириль Абитбуль неожиданно ушел в январе 2021-го, так толком и не объяснив причин своего шага. Моторист Реми Таффен столь же внезапно покинул команду в августе. Ален Прост, хотя и остается формально в структурах Renault, значительно утратил былое влияние.

Теперь в Энстоуне всем руководит молодой босс Марцин Будковски.

Кроме того, сезон-2021 запомнился еще несколькими объявлениями о завершении карьеры или уходе из топовых серий гонщиков из самых разных чемпионатов.

Британец Чаз Дэвис одержал за карьеру в мировом Супербайке 32 победы, но стал в этом чемпионате «вечно вторым». Он трижды оставался вице-чемпионом, но так ни разу и не смог завоевать титул. Завершившийся сезон стал для 34-летнего спортсмена последним в чемпионате мира.

Сразу два триумфатора WEC покинули гонки после завершения сезона-2021. Энтони Дэвидсон и Казуки Накаджима не нашли себя в Ф1, однако добились больших успехов в соревнованиях на выносливость, где какое-то время были партнерами по экипажу в Toyota. Британец завоевал титул в 2014-м и четырежды поднимался на подиум в Ле-Мане, а японский пилот к званию чемпиона добавил три победы в «24 часах». Теперь он станет одним из боссов Toyota Motorsport.

Много лет выступавший в DTM Мартин Томчик, главным успехом которого стал титул чемпиона этой серии в 2011 году, в последнее время стартовал в гонках GT. Отметив в начале декабря свое 40-летие, немец, добивавшийся успеха с Audi и BMW, объявил об окончательном завершении гоночной карьеры.

В 2020-м Данило Петруччи выступал в MotoGP за заводскую Ducati, выиграв одну из гонок. Прошел всего год – и итальянцу не нашлось места не только в фирменной команде, но и вообще в пелотоне. Продолжить карьеру Петруччи сумел только во внедорожный соревнованиях: этой замой он дебютирует на «Дакаре».

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Ветеран гонок GT Оливер Гэвин еще в конце XX века был чемпионом британской Ф3, потом стартовал в Ф3000, DTM и даже работал тест-пилотом в Benetton F1. Но по-настоящему он нашел себя в соревнованиях спорткаров, где два десятилетия выступал за Corvette. Британец в общей сложности пять раз победил в Ле-Мане, завоевал шесть титулов в американских гонках на выносливость. После весеннего этапа WEC в Спа 48-летний пилот повесил шлем на гвоздь.

Еще один триумфатор «24 часов Ле-Мана» – причем в абсолютном зачете – Марсель Фэсллер также завершил карьеру в 2021 году, чтобы сосредоточиться на руководстве командой Swiss Spirit, за которую сам выступал 15 лет назад. Швейцарский гонщик побеждал в DTM за рулем Mercedes, а затем надолго вошел в заводскую команду Audi, с которой добился больших успехов в соревнованиях на выносливость.

Не слишком популярный в Европе, у себя на родине в Австралии Джейми Уинкап считается едва ли не главной гоночной звездой. Он семь раз становился сильнейшим в главной национальной серии – V8 SuperCars, – а по количеству выигранных в ней гонок в прошлом году стал лучшим за всю историю. Сезон-2021 стал для 38-летнего Уинкапа последним в карьере.

Имя Тони Кайроли едва ли известно большинству поклонников гонок. Между тем, в своей дисциплине – мотокроссе – он завоевал больше титулов чемпиона мира, чем Льюис Хэмилтон в Ф1 или Себастьен Ожье в ралли. За два десятилетия итальянский гонких стал сильнейшим девять раз, за тот же период он пять раз попадал в больницу с различными переломами. И прошедшей осенью объявил о прекращении выступлений.