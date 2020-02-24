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Формула 1 / Новость

Не только Имола: в Муджелло тоже готовы заменить Гран При Китая

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Не только Имола: в Муджелло тоже готовы заменить Гран При Китая
Автор:
, Редактор
24 февр. 2020 г., 08:17

Местные власти заявили о полной готовности принять этап Формулы 1 вместо Шанхая

Власти итальянской коммуны Скарперия выразили желание принять Гран При Формулы 1 в 2020 году на автодроме в Муджелло. Об этом говорится в пресс-релизе главы региона. Речь идет о замене Гран При Китая, проведение которого официально перенесено из-за вспышки заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

«Нам придется сильно постараться, чтобы гарантировать успешное проведение такого мероприятия как Гран При Формулы 1, – заявил мэр Скарперии Федерико Игнести. – Но автодром в Муджелло прекрасен, регион Тосканы очень красив и все наши инстанции готовы принять выполнить свою роль при проведении этапа».

Ранее о желании принять у себя Гран При заявили представители другой итальянской трассы – «Имолы». Тем не менее на данный момент руководство Формулы 1 склоняется к тому, чтобы все же провести гонку в Китае, но не весной, а осенью. В противном случае, по неофициальной информации, чемпионат лишится 43 миллиона долларов, которые организаторы Гран При Китая обязаны заплатить за право принять гонку Ф1.

Автодром в Муджелло сертифицирован для проведения Гран При Формулы 1, однако этапы там никогда не проводились. В 2012 году на итальянской трассе состоялись официальные тесты Формулы 1, кроме того трасса используется для испытаний компанией Ferrari. Там же проходят Гран При MotoGP.

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Автор Сергей Иванов

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