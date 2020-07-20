После Гран При Венгрии Льюис Хэмилтон высказал претензии в адрес своих соперников и руководства Формулы 1 за то, что на этапе не была организована церемония коленопреклонения в знак борьбы с расизмом. Сам Льюис успел опуститься на колено до начала гимна, но большинству гонщиков на это не хватило времени.

После этого Хэмилтон заметил, что на совещании гонщиков его решение продолжать акции не поддержал Ромен Грожан, а Себастьян Феттель в личном разговоре с ним согласился, но на собрании тему поднимать не стал. Немец пояснил, что в Венгрии на акцию просто не было времени.

«Вы видели, что случилось, – сказал Феттель. – Времени не хватало, все торопились. В будущем нам надо договориться, что мы будем делать. Надеюсь, к следующей гонке мы этот вопрос решим».

Хэмилтон также пообещал поговорить на тему организованных акций с президентом FIA Жантом Тодтом.

«Я свяжусь с FIA и Жаном Тодтом, раз уж никто этого не делает, – заявил действующий чемпион. – Интересно узнать, что думают он и Чейз Кэри. Нам нужен лидер, и где же Жан? Не я должен вызывать их сюда».

Ранее у Тодта уже спрашивали, почему он не поддержал акции. Француз, женатый на китаянке, заверил, что он противник расизма, но не считает нужным заставлять всех выражать свое мнение одинаково.

«У Льюиса твердое мнение о расизме, это важная тема для него, – сказал Тодт. – Но люди разные. Кто-то говорит громко, другие тихо делают свое дело. Но мы все хотим положить расизму конец.

Я говорю, что жизнь важна. Жизни важны. Не только жизни черных, или желтых, или белых. Все жизни».