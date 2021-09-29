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Формула 1 / Гран При России Новости

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes

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Кажется, с лучшими силовыми установками гибридной эры что-то явно не так

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes

На Гран При России Mercedes внезапно заменила мотор Валттери Боттаса, установленный всего одной гонкой ранее. Некоторые предположили, что Боттаса специально поставили на стартовой решетке перед Максом Ферстаппеном, чтобы мешать голландцу в гонке. Однако ряд источников в паддоке сообщил, что причиной замены стали реальные проблемы с силовой установкой.  

Напомним, что тема внеплановых замен двигателей на машинах Mercedes обсуждается уже несколько недель. Одни источники утверждают, что теоретически команда могла избежать таких замен – однако столкнулась со слишком сильным падением мощности по ходу набора пробега. И получение штрафов за внеплановую замену выглядит более приемлемым решением, чем отставание от соперников по темпу в последних гонках сезона. Немецкое издание Auto Motor und Sport тем временем называет возможной причиной проблем высокую вероятность поломок коленвала и клапанов. 

В этом сезоне каждый пилот может без штрафа использовать не более трех силовых установок. Боттас получил четвертую установку в Италии и пятую в Сочи, Хэмилтон пока использует третью – но эксперты считают, что вариант с введением в оборот четвертой установки (и получение штрафа на одной из гонок) неизбежен.

Более того, теперь в Auto Motor und Sport сообщают, что аналогичным образом будут вынуждены поступить и команды-клиенты Mercedes. Лишний мотор и штраф за него уже получил Николя Латифи из Williams. По данным издания, то же самое ждет и пилотов Aston Martin и McLaren. 

У других производителей моторов Ф1 вопрос внеплановых замен стоит не так остро. В частности, Макс Ферстаппен и Серхио Перес из Red Bull получили четвертые установки – но причиной этого стали аварии в Сильверстоуне и Будапеште, после которых моторы из-за серьезных повреждений были выведены из эксплуатации. Аналогичная ситуация сложилась и у Шарля Леклера, потерявшего одну из силовых установок в аварии на «Хунгароринге». В случае с остальными автомобилями, на которых стоят моторы Ferrari, перспектива внеплановых замен пока не выглядит неизбежной.

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