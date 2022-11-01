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Формула 1 / Гран При Мексики Статистика

Не только 14-я победа Макса. Интересная статистика Гран При Мексики

О том, что Ферстаппен превзошел в воскресенье достижение Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, не сообщил только ленивый. Но уик-энд принес и другие интересные цифры

Автор:
, журналист (Франция)
Не только 14-я победа Макса. Интересная статистика Гран При Мексики
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Гран При и участники

  • второй раз в истории этап прошел под официальным названием Гран При Мехико;
  • автодром имени братьев Родригес в 22-й раз принял чемпионат Ф1, впервые это произошло еще в 1963 году – только пять трасс в нынешнем календаре дебютировали еще раньше (Сильверстоун, Монако, Спа, Монца – 1950, Зандфорт – 1952);
  • Фернандо Алонсо (довольно предсказуемо) обновил абсолютные рекорды по числу участия в Гран При (356) и стартов в гонках (353);
  • Льюис Хэмилтон провел свой 308-й уик-энд Гран При, сравнявшись с Михаэлем Шумахером на пятой строчке рейтинга;
  • Шарль Леклер стал 78-м человеком в истории, сумевшим провести в Ф1 сотню гонок. Столько же стартов у Брюса Макларена.

Квалификация

Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

  • Макс Ферстаппен завоевал 19-й поул в карьере и первый в Мексике. Строго говоря, в 2019-м голландец уже показал лучшее время в квалификации на этой трассе, но тогда его переставили назад, так как свое время он показал под желтыми флагами в месте аварии Валттери Боттаса; 
  • для команды Red Bull это 80-й поул, для одноименных моторов – 7-й (как у Vanwall, Repco и TAG Porsche);
  • в 11 последних Гран При Мексики с первой позиции стартовали 11 разных пилотов
Год Обладатель поула
1989 Brazil Айртон Сенна (McLaren)
1990

Austria Герхард Бергер (McLaren)
1991 Italy Риккардо Патрезе (Williams)
1992 United Kingdom Найджел Мэнселл (Williams)
2015 Germany Нико Росберг (Mercedes)
2016 United Kingdom Льюис Хэмилтон (Mercedes)
2017 Germany Себастьян Феттель (Ferrari)
2018 Australia Даниэль Риккардо (Red Bull) 
2019 Monaco Шарль Леклер (Ferrari)
2021 Finland Валттери Боттас (Mercedes)
2022 Netherlands Макс Ферстаппен (Red Bull) 
  • однако это все же не рекорд – в Аргентине с 1958 по 1997 годы было 14 разных победителей квалификации (Фанхио, Мосс, Рейтеман, Регаццони, Петерсон, Жарье, Хант, Андретти, Лаффит, Джонс, Пике, Култхард, Хилл и Вильнев);
  • Ферстаппен стартовал с первого ряда в 41-й раз за карьеру. У Джорджа Расселла это всего пятый подобный случай (как у Лоренцо Бандини, Хейкки Ковалайнена и Серхио Переса); 
  • впервые в сезоне оба пилота Mercedes оказались на решетке в первой тройке. Прежде лишь в Остине Хэмилтон и Расселл были не ниже второго ряда, да и то из-за многочисленных штрафов соперников. Льюиса стартовал третьим в третий раз за четыре последних Гран При;
  • шестое место Валттери Боттаса стало его лучшим результатом с этапа в Майами (там финн стал пятым).

Гонка

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, лидирует после старта

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, лидирует после старта

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

  • Ферстаппен выиграл свою 34-ю гонку;
  • это его четвертая победа в Мехико (после 2017, 18 и 21). Прежде Макс никогда не побеждал четырежды на одной трассе в разных сезонах, однако в его активе есть четыре успеха в Шпильберге (ГП Австрии 18, 19 и 21 плюс ГП Штирии 21);
  • голландец стал первым пилотом с 2016 года, кто выиграл в Мехико с поула;
  • это его 14-я победа в одном сезоне, что является рекордом в абсолютном исчислении – на одну больше, чем у Шумахера в 2004-м и Феттеля в 2013-м. При этом сейчас Ферстаппен выиграл ровно 70% всех состоявшихся гонок – это все еще меньше, чем у Альберто Аскари (6/8 или 75% в 1952-м – на верхнем фото), Шумахера (13/18 или 72,22% в 2004-м) и Джима Кларка (7/10 или 70% в 1963-м). У Феттеля в сезоне-2013 показатель был хуже (13/19 или 68,42%); 
  • параллельно Макс обновил и еще одно достижение. У него уже 416 очков, тогда как прежний рекорд составлял 413 за сезон (у Хэмилтона в 2019-м). Тут явно не обошлось без влияния субботних спринтов;
  • Red Bull выиграла свою 91-ю гонку как конструктор и 16-ю как производитель моторов;
  • 16 побед за сезон стали лучшим результатом в истории RBR (это 72,73%, тогда как в 2013-м было 13 выигранных гонок или 68,42%). Но до абсолютных рекордов Ф1 команде очень далеко: у Mercedes в 2016-м было 19/21 (90,48% – на фото ниже), у McLaren в 1988-м – 15/16 (93,75%);
Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, Mercedes F1 W07 Hybrid, лидируют на старте Гран При Абу-Даби 2016 года

Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, Mercedes F1 W07 Hybrid, лидируют на старте Гран При Абу-Даби 2016 года

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

  • Red Bull выиграла девятый раз подряд, начиная с Гран При Франции. До конца сезона Ферстаппену с Пересом под силу повторить прежний рекорд McLaren (11 побед с Бразилии до Бельгии в 1988-м);
  • это 76-й подиум для Макса, 190-й для Льюиса (новый абсолютный рекорд) и 25-й для Переса (как у Жаки Икса); 
  • пьедестал почета на трассе братьев Родригес оказался в точности таким же, как годом ранее – даже отрывы почти те же. Ferrari и в 2021-м, и в 2022-м финишировала на пятой и шестой позициях;
  • 19-ю гонку подряд (после двойного схода на старте сезона в Бахрейне) кто-то из пилотов Red Bull поднимается на подиум. Это повторение рекорда самой команды (Бразилия-10 – Индия-11), но еще очень далеко от исторического достижения Ferrari (53 Гран При с Малайзии-99 до Японии-02); 
  • Хэмилтон лидировал в 183-м Гран При за карьеру и провел на первой позиции уже 5437 кругов (27 684 км). Он далеко впереди всех по каждому из этих параметров;
  • при этом семикратный чемпион продолжил серию без побед до 21 Гран При. В 2018-19 годах у него был отрезок с 15 победами за 21 гонку;  
  • а вот Боттас прервал свою «безголевую» серию и заработал очки впервые за 11 последних Гран При;
  • Расселл в четвертый раз за карьеру показал лучшее время круга – как Жан-Пьер Бельтуаз, Жан Алези и Ландо Норрис.
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