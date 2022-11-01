Не только 14-я победа Макса. Интересная статистика Гран При Мексики
О том, что Ферстаппен превзошел в воскресенье достижение Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, не сообщил только ленивый. Но уик-энд принес и другие интересные цифры
Гран При и участники
- второй раз в истории этап прошел под официальным названием Гран При Мехико;
- автодром имени братьев Родригес в 22-й раз принял чемпионат Ф1, впервые это произошло еще в 1963 году – только пять трасс в нынешнем календаре дебютировали еще раньше (Сильверстоун, Монако, Спа, Монца – 1950, Зандфорт – 1952);
- Фернандо Алонсо (довольно предсказуемо) обновил абсолютные рекорды по числу участия в Гран При (356) и стартов в гонках (353);
- Льюис Хэмилтон провел свой 308-й уик-энд Гран При, сравнявшись с Михаэлем Шумахером на пятой строчке рейтинга;
- Шарль Леклер стал 78-м человеком в истории, сумевшим провести в Ф1 сотню гонок. Столько же стартов у Брюса Макларена.
Квалификация
Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
- Макс Ферстаппен завоевал 19-й поул в карьере и первый в Мексике. Строго говоря, в 2019-м голландец уже показал лучшее время в квалификации на этой трассе, но тогда его переставили назад, так как свое время он показал под желтыми флагами в месте аварии Валттери Боттаса;
- для команды Red Bull это 80-й поул, для одноименных моторов – 7-й (как у Vanwall, Repco и TAG Porsche);
- в 11 последних Гран При Мексики с первой позиции стартовали 11 разных пилотов
|Год
|Обладатель поула
|1989
|Айртон Сенна (McLaren)
|1990
|
Герхард Бергер (McLaren)
|1991
|Риккардо Патрезе (Williams)
|1992
|Найджел Мэнселл (Williams)
|2015
|Нико Росберг (Mercedes)
|2016
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|2017
|Себастьян Феттель (Ferrari)
|2018
|Даниэль Риккардо (Red Bull)
|2019
|Шарль Леклер (Ferrari)
|2021
|Валттери Боттас (Mercedes)
|2022
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
- однако это все же не рекорд – в Аргентине с 1958 по 1997 годы было 14 разных победителей квалификации (Фанхио, Мосс, Рейтеман, Регаццони, Петерсон, Жарье, Хант, Андретти, Лаффит, Джонс, Пике, Култхард, Хилл и Вильнев);
- Ферстаппен стартовал с первого ряда в 41-й раз за карьеру. У Джорджа Расселла это всего пятый подобный случай (как у Лоренцо Бандини, Хейкки Ковалайнена и Серхио Переса);
- впервые в сезоне оба пилота Mercedes оказались на решетке в первой тройке. Прежде лишь в Остине Хэмилтон и Расселл были не ниже второго ряда, да и то из-за многочисленных штрафов соперников. Льюиса стартовал третьим в третий раз за четыре последних Гран При;
- шестое место Валттери Боттаса стало его лучшим результатом с этапа в Майами (там финн стал пятым).
Гонка
Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, лидирует после старта
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
- Ферстаппен выиграл свою 34-ю гонку;
- это его четвертая победа в Мехико (после 2017, 18 и 21). Прежде Макс никогда не побеждал четырежды на одной трассе в разных сезонах, однако в его активе есть четыре успеха в Шпильберге (ГП Австрии 18, 19 и 21 плюс ГП Штирии 21);
- голландец стал первым пилотом с 2016 года, кто выиграл в Мехико с поула;
- это его 14-я победа в одном сезоне, что является рекордом в абсолютном исчислении – на одну больше, чем у Шумахера в 2004-м и Феттеля в 2013-м. При этом сейчас Ферстаппен выиграл ровно 70% всех состоявшихся гонок – это все еще меньше, чем у Альберто Аскари (6/8 или 75% в 1952-м – на верхнем фото), Шумахера (13/18 или 72,22% в 2004-м) и Джима Кларка (7/10 или 70% в 1963-м). У Феттеля в сезоне-2013 показатель был хуже (13/19 или 68,42%);
- параллельно Макс обновил и еще одно достижение. У него уже 416 очков, тогда как прежний рекорд составлял 413 за сезон (у Хэмилтона в 2019-м). Тут явно не обошлось без влияния субботних спринтов;
- Red Bull выиграла свою 91-ю гонку как конструктор и 16-ю как производитель моторов;
- 16 побед за сезон стали лучшим результатом в истории RBR (это 72,73%, тогда как в 2013-м было 13 выигранных гонок или 68,42%). Но до абсолютных рекордов Ф1 команде очень далеко: у Mercedes в 2016-м было 19/21 (90,48% – на фото ниже), у McLaren в 1988-м – 15/16 (93,75%);
Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, Mercedes F1 W07 Hybrid, лидируют на старте Гран При Абу-Даби 2016 года
Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images
- Red Bull выиграла девятый раз подряд, начиная с Гран При Франции. До конца сезона Ферстаппену с Пересом под силу повторить прежний рекорд McLaren (11 побед с Бразилии до Бельгии в 1988-м);
- это 76-й подиум для Макса, 190-й для Льюиса (новый абсолютный рекорд) и 25-й для Переса (как у Жаки Икса);
- пьедестал почета на трассе братьев Родригес оказался в точности таким же, как годом ранее – даже отрывы почти те же. Ferrari и в 2021-м, и в 2022-м финишировала на пятой и шестой позициях;
- 19-ю гонку подряд (после двойного схода на старте сезона в Бахрейне) кто-то из пилотов Red Bull поднимается на подиум. Это повторение рекорда самой команды (Бразилия-10 – Индия-11), но еще очень далеко от исторического достижения Ferrari (53 Гран При с Малайзии-99 до Японии-02);
- Хэмилтон лидировал в 183-м Гран При за карьеру и провел на первой позиции уже 5437 кругов (27 684 км). Он далеко впереди всех по каждому из этих параметров;
- при этом семикратный чемпион продолжил серию без побед до 21 Гран При. В 2018-19 годах у него был отрезок с 15 победами за 21 гонку;
- а вот Боттас прервал свою «безголевую» серию и заработал очки впервые за 11 последних Гран При;
- Расселл в четвертый раз за карьеру показал лучшее время круга – как Жан-Пьер Бельтуаз, Жан Алези и Ландо Норрис.
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