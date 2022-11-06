«Не те ощущения». Макс рассказал, за что не любит спринты
Лидер Формулы 1 признался, что ему не нравится атмосфера коротких субботних гонок
Спринты появились в Формуле 1 с 2021 года – в дебютном сезоне они прошли на трех этапах и получили позитивные отзывы в паддоке и за его пределами. Боссы Ф1 хотели в нынешнем сезоне увеличить количество коротких субботних гонок до шести, но из-за разногласий с FIA и командами по поводу расходов их количество осталось прежним.
Спринтерский формат получили Гран При Эмилии-Романьи, Австрии и Бразилии – два из них уже прошли, третий состоится в ближайший уик-энд.
Между тем, против популярной новации неожиданно высказался действующий чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен, победитель обоих прошедших спринтов в нынешнем сезоне.
«Мне они не нравятся, – признался пилот Red Bull в Мехико. – Лично я от таких уик-эндов не получаю удовольствия. И речь не о том, что после единственной тренировки сразу идет квалификация. Думаю, мне такой формат как раз подходит даже больше.
Но [от спринтов] не те ощущения. Все эти гонки проходят с единственной установкой: только ничего не сломать, только спокойно удержаться в тройке.
Для меня это не настоящие гонки, какие бывают по воскресеньям. Именно в них можно заработать много очков, потому и риска там бывает побольше».
Он продолжил: «Разве что возможность дважды стартовать можно назвать привлекательной. Отыгрывать позиции в спринтах удается только тем, кто оказался не на той позиции, где должен быть [по реальной скорости]. Все остальные просто ставят такие [более жесткие] шины, чтобы проехать дистанцию без пит-стопов, потому на трассе ничего особенно не происходит».
Дистанция субботних гонок составляет одну третью от воскресной – чуть больше сотни километров.
В 2023 году количество спринтов планируется увеличить до шести, но пока конкретные этапы еще не названы. Ожидается, что выбор будет сделан в пользу Гран При в Бахрейне, Имоле, Канаде, Австрии, Нидерландах и Бразилии.
Окон вступился за Alpine после слов Алонсо. Получилось не очень
Ньюи раскрыл, почему Red Bull меньше других пострадала от «козления»
Самое важное:
Ferrari установила причину нехватки темпа в Мексике
После детального анализа удалось установить, что двигатели обеих машин работали в далеком от оптимального режиме
Вольф: Из-за борьбы с болтанкой Mercedes отстала на 10 месяцев
Глава команды признался, что в Брэкли практически целый год вместо модернизации машины решали совсем другую задачу
Марко: Шесть команд уже превысили лимит бюджета
Гоночный консультант Red Bull, что нарушение его команды по итогам прошлого года – это еще цветочки…
Технический брифинг: секрет McLaren, который помог Риккардо в Мехико
В Мехико на оранжевых машинах появилась интересная новинка, оказавшаяся очень полезной в борьбе с Alpine