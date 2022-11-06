Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Окон вступился за Alpine после слов Алонсо. Получилось не очень Следующая / Ньюи раскрыл, почему Red Bull меньше других пострадала от «козления»
Формула 1 Новость

«Не те ощущения». Макс рассказал, за что не любит спринты

Лидер Формулы 1 признался, что ему не нравится атмосфера коротких субботних гонок

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Не те ощущения». Макс рассказал, за что не любит спринты
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Спринты появились в Формуле 1 с 2021 года – в дебютном сезоне они прошли на трех этапах и получили позитивные отзывы в паддоке и за его пределами. Боссы Ф1 хотели в нынешнем сезоне увеличить количество коротких субботних гонок до шести, но из-за разногласий с FIA и командами по поводу расходов их количество осталось прежним. 

Спринтерский формат получили Гран При Эмилии-Романьи, Австрии и Бразилии – два из них уже прошли, третий состоится в ближайший уик-энд. 

Между тем, против популярной новации неожиданно высказался действующий чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен, победитель обоих прошедших спринтов в нынешнем сезоне. 

«Мне они не нравятся, – признался пилот Red Bull в Мехико. – Лично я от таких уик-эндов не получаю удовольствия. И речь не о том, что после единственной тренировки сразу идет квалификация. Думаю, мне такой формат как раз подходит даже больше. 

Но [от спринтов] не те ощущения. Все эти гонки проходят с единственной установкой: только ничего не сломать, только спокойно удержаться в тройке. 

Для меня это не настоящие гонки, какие бывают по воскресеньям. Именно в них можно заработать много очков, потому и риска там бывает побольше».

Он продолжил: «Разве что возможность дважды стартовать можно назвать привлекательной. Отыгрывать позиции в спринтах удается только тем, кто оказался не на той позиции, где должен быть [по реальной скорости]. Все остальные просто ставят такие [более жесткие] шины, чтобы проехать дистанцию без пит-стопов, потому на трассе ничего особенно не происходит».

Дистанция субботних гонок составляет одну третью от воскресной – чуть больше сотни километров. 

В 2023 году количество спринтов планируется увеличить до шести, но пока конкретные этапы еще не названы. Ожидается, что выбор будет сделан в пользу Гран При в Бахрейне, Имоле, Канаде, Австрии, Нидерландах и Бразилии.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Окон вступился за Alpine после слов Алонсо. Получилось не очень
Предыдущая новость

Окон вступился за Alpine после слов Алонсо. Получилось не очень
Следующая новость

Ньюи раскрыл, почему Red Bull меньше других пострадала от «козления»

Ньюи раскрыл, почему Red Bull меньше других пострадала от «козления»
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Марко: Шесть команд уже превысили лимит бюджета
Формула 1

Марко: Шесть команд уже превысили лимит бюджета

СМИ: Пиастри провел первые тесты за рулем McLaren
Формула 1

СМИ: Пиастри провел первые тесты за рулем McLaren

Ферстаппен прокомментировал планы Хэмилтона остаться в Ф1
Формула 1

Ферстаппен прокомментировал планы Хэмилтона остаться в Ф1

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Что мировые СМИ написали про Гран При Мексики Гран При Мексики
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Мексики

Ферстаппен о своем бойкоте телеканала Sky Sports F1: Просто надоело Гран При Мексики
Формула 1

Ферстаппен о своем бойкоте телеканала Sky Sports F1: Просто надоело

Макс попробует не отдать Mercedes лидерство в первом повороте. И вот как Гран При Мексики
Формула 1

Макс попробует не отдать Mercedes лидерство в первом повороте. И вот как

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Ньюи раскрыл, почему Red Bull меньше других пострадала от «козления»
Формула 1

Ньюи раскрыл, почему Red Bull меньше других пострадала от «козления»

Кто заменит Матешица? Новым боссом команд Ф1 стал спец по футболу
Формула 1

Кто заменит Матешица? Новым боссом команд Ф1 стал спец по футболу

Red Bull возобновит общение со Sky Sports в Бразилии Гран При Бразилии
Формула 1

Red Bull возобновит общение со Sky Sports в Бразилии

Самое важное:

Ferrari установила причину нехватки темпа в Мексике
Формула 1 Формула 1

Ferrari установила причину нехватки темпа в Мексике

После детального анализа удалось установить, что двигатели обеих машин работали в далеком от оптимального режиме

Вольф: Из-за борьбы с болтанкой Mercedes отстала на 10 месяцев
Формула 1 Формула 1

Вольф: Из-за борьбы с болтанкой Mercedes отстала на 10 месяцев

Глава команды признался, что в Брэкли практически целый год вместо модернизации машины решали совсем другую задачу

Марко: Шесть команд уже превысили лимит бюджета
Формула 1 Формула 1

Марко: Шесть команд уже превысили лимит бюджета

Гоночный консультант Red Bull, что нарушение его команды по итогам прошлого года – это еще цветочки…

Технический брифинг: секрет McLaren, который помог Риккардо в Мехико
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: секрет McLaren, который помог Риккардо в Мехико

В Мехико на оранжевых машинах появилась интересная новинка, оказавшаяся очень полезной в борьбе с Alpine

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.