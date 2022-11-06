«Не те ощущения». Макс рассказал, за что не любит спринты

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Спринты появились в Формуле 1 с 2021 года – в дебютном сезоне они прошли на трех этапах и получили позитивные отзывы в паддоке и за его пределами. Боссы Ф1 хотели в нынешнем сезоне увеличить количество коротких субботних гонок до шести, но из-за разногласий с FIA и командами по поводу расходов их количество осталось прежним.

Спринтерский формат получили Гран При Эмилии-Романьи, Австрии и Бразилии – два из них уже прошли, третий состоится в ближайший уик-энд.

Между тем, против популярной новации неожиданно высказался действующий чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен, победитель обоих прошедших спринтов в нынешнем сезоне.

«Мне они не нравятся, – признался пилот Red Bull в Мехико. – Лично я от таких уик-эндов не получаю удовольствия. И речь не о том, что после единственной тренировки сразу идет квалификация. Думаю, мне такой формат как раз подходит даже больше.

Но [от спринтов] не те ощущения. Все эти гонки проходят с единственной установкой: только ничего не сломать, только спокойно удержаться в тройке.

Для меня это не настоящие гонки, какие бывают по воскресеньям. Именно в них можно заработать много очков, потому и риска там бывает побольше».

Он продолжил: «Разве что возможность дважды стартовать можно назвать привлекательной. Отыгрывать позиции в спринтах удается только тем, кто оказался не на той позиции, где должен быть [по реальной скорости]. Все остальные просто ставят такие [более жесткие] шины, чтобы проехать дистанцию без пит-стопов, потому на трассе ничего особенно не происходит».

Дистанция субботних гонок составляет одну третью от воскресной – чуть больше сотни километров.

В 2023 году количество спринтов планируется увеличить до шести, но пока конкретные этапы еще не названы. Ожидается, что выбор будет сделан в пользу Гран При в Бахрейне, Имоле, Канаде, Австрии, Нидерландах и Бразилии.