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Формула 1 / Новость

«Не стоило так говорить». Марко все-таки включил Квята в число претендентов на место в Red Bull

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«Не стоило так говорить». Марко все-таки включил Квята в число претендентов на место в Red Bull
Автор:
Соавтор: Кристиан Ниммерфолль
28 окт. 2019 г., 15:41

Гоночный консультант Red Bull заявил, что Даниил Квят все-таки сохраняет шансы попасть в состав основной команды концерна в Ф1 в следующем году – несмотря на то, что ранее сам же исключил такой вариант развития событий.

В ходе Гран При Сингапура в интервью Sky Sports Хельмут Марко сказал, что внутреннее решение по Даниилу Квяту уже принято, а кандидатами на место напарника Макса Ферстаппена в составе Red Bull Racing являются лишь Пьер Гасли и Алекс Элбон. Из слов австрийца можно было сделать вывод, что россиянин в 2020 году точно останется в Toro Rosso.

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В том же интервью Марко заявил, что определиться с составами команд руководители гоночной программы Red Bull в Ф1 должны после этапа в Мексике. Однако теперь Хельмут взял свои слова обратно.

«С моей стороны было ошибкой так говорить, – сказал он в интервью Motorsport.com, отвечая на вопрос о комментариях, сделанных в Сингапуре. – Я почему-то думал, что Мексика в календаре идет после США. Но их поменяли местами [по сравнению с сезоном-2018].

Мы между делом уже подтвердили, что все три пилота [Элбон, Гасли и Квят] останутся в наших командах. С Максом ситуация предельно ясна и так. Теперь нам некуда торопиться, чтобы определить кто в какой команде будет выступать».

Марко отметил, что его слова о Квяте были неправильно поняты: «Я имел ввиду, что о качествах Квята мы уже все знаем. В чем мы не были уверены – это в способностях Элбона. Именно это я подразумевал».

На уточняющий вопрос о том, являются ли в таком случае все трое – Элбон, Квят и Гасли – кандидатами на место в Red Bull Racing в 2020 году, Марко ответил утвердительно: «Да, все они».

Кроме того, Хельмут в очередной раз опроверг возможное приглашение в команду Нико Хюлькенберга, который рискует потерять место в Ф1 после расставания с Renault в конце года.

«Нет, мы рассматриваем только троих наших пилотов, – сказал Марко. – Мы всегда об этом говорили. У всех этих гонщиков есть контракты с Red Bull, в которых прописано, что мы сами вольны решать, кто из них где будет выступать».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Олег Карпов

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