«Не стану врать: я не в восторге». Сайнс подвел итоги сезона-22

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Карлос Сайнс завершил свой второй сезон в составе Ferrari на пятой позиции. В 2022 году испанец впервые стартовал с поула и впервые выиграл Гран При, но также несколько раз заканчивал гонки досрочно из-за собственных ошибок. Кроме того, в отличие от предыдущего чемпионата, он явно не мог угнаться за своим партнером по команде Шарлем Леклером.

Говоря о том, что не позволило ему и команде добиться большего, Сайнс объяснил в эфире Sky Sports: «У Red Bull была более универсальная машина. Она работала практически на каждом этапе, а мы очень сильно зависели от трасс, особенно во второй половине сезона.

Весной и в начале лета мы были быстры везде, но затем наши доработки замедлились. Соперники из Mercedes и Red Bull справлялись куда лучше. Но такова уж Формула 1. Впрочем, впервые за долгое время команда смогла регулярно побеждать. Мы уже вышли на хороший уровень и знаем, что должны делать, чтобы взять верх над Red Bull в будущем году».

Говоря о собственных результатах, Сайнс продолжил: «Не стану врать: я не в восторге от своего сезона. Первая его половина вышла откровенно сложной. Прежде у меня никогда не было проблем с темпом, я сразу ехал быстро практически на любой машине.

Но сейчас впервые уступал [напарнику] две-три десятых. Мне пришлось по-настоящему постараться, чтобы ликвидировать это отставание. Шарль был по-настоящему хорош на старте чемпионата.

Но это позволило мне лучше увидеть собственные слабые места. Я сумел найти верный ритм и отыскать общий язык с машиной. Это важный базис для нового сезона».

На вопрос о лучшем моменте сезона Карлос без раздумий назвал Гран При в Сильверстоуне, где впервые завоевал поул и одержал победу.

Гонщика спросили, что он думает о недавних слухах о возможности замены босса Ferrari Маттиа Бинотто на Фредерика Вассера, которые сама команда опровергла.

«Я не тот человек, который должен говорить об этом, – ответил Сайнс. – Впрочем, Рим не сразу строился. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Последние два сезона принесли очень серьезный прогресс. Команда отлично работает сообща. И мы защищаем друг друга.

С другой стороны, нельзя не признать, что и ошибок у нас хватает. Мы хотим стать лучше, но это невозможно сделать за одну ночь. Но ко второй половине 2022 года мы точно стали сильнее во всех отношениях».