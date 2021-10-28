Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Боттас: Мне больше менять моторы не нужно Следующая / В Aston Martin позаимствуют довоенный опыт Mercedes
Формула 1 Новости

Не стало отца Айртона Сенны

Автор:
, Редактор

Милтон да Сильва Сенна скончался от естественных причин в возрасте 94 лет

Не стало отца Айртона Сенны

Вчера в Бразилии не стало Милтона да Силвы Сенны, отца легендарного гонщика, трехкратного чемпиона Формулы 1 Айртона Сенны и дедушки бывшего пилота Ф1 Бруно Сенны. Он ушел из жизни по «естественным причинам» в возрасте 94 лет.

Старший Сенна был бизнесменом, который занимался торговлей машинами и металлом. Именно он привел сына в картинг, буквально построив для него карт своими руками. А увидев у молодого Айртона талант, отец не стал настаивать, чтобы тот занялся семейным бизнесом, позволив ему продолжить гоночную карьеру.

Сам Айртон Сенна никогда не отрицал роли отца, особенно на ранних этапах своей карьеры. Впрочем, после того как Айртон Сенна выиграл свой первый титул, Милтон да Силва начал уговаривать сына завязать с опасным автоспортом.

Айртон Сенна погиб в аварии во время Гран При Сан-Марино в мае 1994 года. Его отец пережил сына на 28 лет.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Боттас: Мне больше менять моторы не нужно
Предыдущая новость

Боттас: Мне больше менять моторы не нужно
Следующая новость

В Aston Martin позаимствуют довоенный опыт Mercedes

В Aston Martin позаимствуют довоенный опыт Mercedes
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Почему чемпион MotoGP не взял номер 1, и при чем здесь Росси Гран При Мизано
MotoGP

Почему чемпион MotoGP не взял номер 1, и при чем здесь Росси

Глава команды Росси опроверг потерю спонсора
MotoGP

Глава команды Росси опроверг потерю спонсора

Хорнер назвал последствия травмы Ньюи преувеличенными Гран При США
Формула 1

Хорнер назвал последствия травмы Ньюи преувеличенными

Больше от
Айртон Сенна
10 неудачников Ф1: кто терял дебютную победу так же, как Норрис
Формула 1

10 неудачников Ф1: кто терял дебютную победу так же, как Норрис

Хэмилтон и еще 5 «преступников»: кто побеждал после штрафа
Формула 1

Хэмилтон и еще 5 «преступников»: кто побеждал после штрафа

В честь Сенны назвали новую модель роскошной яхты
Общая информация

В честь Сенны назвали новую модель роскошной яхты

Самое важное:

Хорнер назвал последствия травмы Ньюи преувеличенными
Формула 1 Формула 1

Хорнер назвал последствия травмы Ньюи преувеличенными

В Aston Martin позаимствуют довоенный опыт Mercedes
Формула 1 Формула 1

В Aston Martin позаимствуют довоенный опыт Mercedes

Не стало отца Айртона Сенны
Формула 1 Формула 1

Не стало отца Айртона Сенны

Боттас: Мне больше менять моторы не нужно
Формула 1 Формула 1

Боттас: Мне больше менять моторы не нужно

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.