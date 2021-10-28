Не стало отца Айртона Сенны

Вчера в Бразилии не стало Милтона да Силвы Сенны, отца легендарного гонщика, трехкратного чемпиона Формулы 1 Айртона Сенны и дедушки бывшего пилота Ф1 Бруно Сенны. Он ушел из жизни по «естественным причинам» в возрасте 94 лет.

Старший Сенна был бизнесменом, который занимался торговлей машинами и металлом. Именно он привел сына в картинг, буквально построив для него карт своими руками. А увидев у молодого Айртона талант, отец не стал настаивать, чтобы тот занялся семейным бизнесом, позволив ему продолжить гоночную карьеру.

Сам Айртон Сенна никогда не отрицал роли отца, особенно на ранних этапах своей карьеры. Впрочем, после того как Айртон Сенна выиграл свой первый титул, Милтон да Силва начал уговаривать сына завязать с опасным автоспортом.

Айртон Сенна погиб в аварии во время Гран При Сан-Марино в мае 1994 года. Его отец пережил сына на 28 лет.