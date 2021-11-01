Не стало Антонии Терци, автора «моржового носа» Williams

В возрасте 50 лет ушла из жизни Антония Терци — специалист по аэродинамики из Италии, ставшая одной из первых женщин, сделавших карьеру ведущего инженера в Формуле 1.

Терци росла в небольшом городе вблизи Модены. Она изучала аэродинамику в Великобритании, после чего поступила на работу в Ferrari. Благодаря своему таланту и знаниям, она стала первой женщиной, назначенной на должность ведущего инженера по аэродинамике передней части болидов Ferrari в эпоху, когда ха Скудерию побеждал Михаэль Шумахер.

Из Ferrari Терци перешла в Williams, где придумала прославивший ее «моржовый нос», появившийся на болидах в сезоне 2004 года. У болидов тех лет было выгодно делать носы как можно выше, однако правила это запрещали. Терци придумала объединить нос с крепежами переднего крыла, вытянув последнее вперед. Таким образом нос формально оставался низким, при этом между его «бивнями» под носом проходило достаточно воздуха.

Моржовый нос Williams FW26 Фото: Giorgio Piola

Решение, однако, не прижилось. Для соответствия нормам безопасности такую нетрадиционную переднюю часть машины пришлось усиливать, что увеличило вес переднего света и затруднило настройки баланса шасси.

Уже на Гран При Венгрии у Williams появился традиционный нос, и с такой конфигурацией болида Хуан-Пабло Монтойя позже выиграл Гран При Бразилии. Терци в конце года потеряла место в команде и, разочарованная, покинула Формулу 1. С тех пор она преподавала, а также участвовала в разработке перспективных электрических автобусов.

Свои последние дни инженер провела в Великобритании, куда она приехала для оформления документов, так как получила приглашение преподавать в университете в столице Австралии в Канбере. К сожалению, она стала жертвой серьезной дорожной аварии, которая нарушила все ее планы.

Дополнительная информация: Франко Нуньес