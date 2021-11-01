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Формула 1 Новости

Не стало Антонии Терци, автора «моржового носа» Williams

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Инженер погибла в автомобильной аварии в Великобритании

Не стало Антонии Терци, автора «моржового носа» Williams

В возрасте 50 лет ушла из жизни Антония Терци — специалист по аэродинамики из Италии, ставшая одной из первых женщин, сделавших карьеру ведущего инженера в Формуле 1.

Терци росла в небольшом городе вблизи Модены. Она изучала аэродинамику в Великобритании, после чего поступила на работу в Ferrari. Благодаря своему таланту и знаниям, она стала первой женщиной, назначенной на должность ведущего инженера по аэродинамике передней части болидов Ferrari в эпоху, когда ха Скудерию побеждал Михаэль Шумахер.

Из Ferrari Терци перешла в Williams, где придумала прославивший ее «моржовый нос», появившийся на болидах в сезоне 2004 года. У болидов тех лет было выгодно делать носы как можно выше, однако правила это запрещали. Терци придумала объединить нос с крепежами переднего крыла, вытянув последнее вперед. Таким образом нос формально оставался низким, при этом между его «бивнями» под носом проходило достаточно воздуха.

Моржовый нос Williams FW26

Моржовый нос Williams FW26

Фото: Giorgio Piola

Решение, однако, не прижилось. Для соответствия нормам безопасности такую нетрадиционную переднюю часть машины пришлось усиливать, что увеличило вес переднего света и затруднило настройки баланса шасси.

Уже на Гран При Венгрии у Williams появился традиционный нос, и с такой конфигурацией болида Хуан-Пабло Монтойя позже выиграл Гран При Бразилии. Терци в конце года потеряла место в команде и, разочарованная, покинула Формулу 1. С тех пор она преподавала, а также участвовала в разработке перспективных электрических автобусов.

Свои последние дни инженер провела в Великобритании, куда она приехала для оформления документов, так как получила приглашение преподавать в университете в столице Австралии в Канбере. К сожалению, она стала жертвой серьезной дорожной аварии, которая нарушила все ее планы.

Дополнительная информация: Франко Нуньес

 

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