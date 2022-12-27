«Не спеши в Ferrari». Марко напомнил Ферстаппену о судьбе Феттеля

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На настоящий момент чемпионские титулы команде из Милтон-Кинса приносили всего двое пилотов – в начале прошлого десятилетия сильнейшим четырежды подряд стал Себастьян Феттель, а с 2021-го соперников обыгрывает Макс Ферстаппен.

Неудивительно, что двух гонщиков часто сравнивают между собой: оба пришли к успеху в молодом возрасте, каждый выиграл свой первый титул в драматичных обстоятельствах, зато второй завоевал, что называется, за явным преимуществом.

Однако гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко поспешил объяснить, что у Себа с Максом очень мало общего. «У них совершенно разный подход, – заверил 79-летний австриец в эфире Servus TV. – Но результат при этом получился одинаковый. Ну то есть еще не совсем одинаковый. У Макса пока всего два титула, но он моложе. Я не сомневаюсь, что в итоге и ему под силу стать четырехкратным».

Говоря о различиях между гонщиками, Марко продолжил: «Себастьян постоянно анализирует, он следит за каждой деталью и очень многого требует от команды. Макс на брифингах просто сидит и слушает – но когда нужно, он выдает 110 процентов. Он очень быстр и отлично адаптируется.

Подход к пилотированию у них тоже разный, при этом оба одинаково нацелены на результат. И с обоими очень интересно работать».

Также консультант отметил эмоциональную составляющую личности двух чемпионов: «Вопрос еще в том, у кого больше выдержки. У Макса с этим не очень, особенно если вспомнить начало карьеры. Да и в этом году в Сингапуре [где Ферстаппен заблокировал колеса, атакуя Ландо Норриса, вынужден был провести лишний пит-стоп и финишировал седьмым] он выскочил после гонки из машины с такой скоростью, какой я не видел никогда прежде.

Он прошел через гараж, и все старались буквально исчезнуть, лишь бы не попасться ему на пути. В такие моменты его лучше не трогать. Хотя постепенно он старается стать лучше и в этом вопросе.

Так что Себ – аналитик, а Макс больше доверяет инстинктам».

Феттель покинул Red Bull в конце 2014 года, чтобы перейти в Ferrari. Там он одержал немало побед и дважды всерьез боролся с Льюисом Хэмилтоном за титул, но из-за ошибок – как своих, так и команды – всякий раз оставался вторым.

«Видишь, Макс, уходить в Ferrari – не всегда хорошая идея», – с ухмылкой сказал Марко.

Ферстаппен, который тоже находился в студии, тут же ответил: «Ну, у меня еще долгий контракт, так что я не уйду».

Соглашение Макса с Red Bull рассчитано до конца 2028 года.

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко и гонщик Ferrari Себастьян Феттель Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Также своим взглядом на сходства и различия двух чемпионов мира поделился и глава команды из Милтон-Кинса Кристиан Хорнер.

«Себ и Макс совершенно разные по характеру, – отметил он. – Но у них есть одно общее качество: невероятная целеустремленность и желание добиться успеха. Они не боятся критиковать себя и задавать вопрос, как им стать лучше».

На вопрос о том, по вине какого из двух гонщиков у него появилось больше седых волос, Хорнер дал довольно неожиданный ответ.

«Из-за Марка Уэббера», – сказал британец.

Уэббер выступал за Red Bull с 2007 по 2013 годы и одержал девять побед. В истории из противостояния с Феттелем было несколько очень спорных моментов, включая аварию на Гран При Турции в 2010-м и скандал с командными приказами на этапе в Малайзии в 2013-м.