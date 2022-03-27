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Уличная трасса в Джидде является одной из наиболее быстрых в Формуле 1 – и в то же самое время отбойники здесь расположены весьма близко к гоночной траектории. Вопрос о том, достаточен ли на этом треке уровень безопасности для проведения этапов чемпионата мира, несколько раз поднимался еще в прошлом году – когда Ф1 приехала в Саудовскую Аравию впервые. И снова всплыл после субботней аварии Мика Шумахера – в результате которой немецкий пилот не получил серьезных повреждений, но из предосторожности был снят командой Haas с гонки.

По ходу квалификации Шумахер был далеко не единственным пилотом, потерявшим контроль над машиной – в частности, в первом сегменте к аварии был очень близок Эстебан Окон.

«Это было невесело. Совсем не весело, – рассказал француз журналистам по окончании заездов. – Я не смог прогреть шины до нужной отметки, но по-прежнему пытался показать хорошее время. И ситуация в итоге оказалась опасной. Чуть сильнее занос – и я был бы в стене. Произошло бы то же самое, что с Миком. В итоге я решил, что это слишком опасно – сбросил темп и вернулся в боксы.

Мы понимаем, что это специфический трек – что здесь ради выигрыша, особенно в квалификации, надо рисковать. И когда ты на пределе, оказываешься очень близко к стенам. И регулярно случаются пугающие моменты. Если можно в быстрых поворотах отодвинуть стены подальше, это стало бы хорошей новостью. Но это ведь уличная трасса – и я не знаю, что тут можно сделать, а что – нет».

Само собой, эта тема обсуждалась и на пресс-конференции с участием призеров квалификации.

«В прошлом году я был очень доволен, что по ходу уик-энда не было серьезных аварий, – заявил действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. – Потому что в некоторых местах – к примеру, в том, где попал в аварию Мик – ты на полном ходу едешь прямо в стену. И если что-то идет не так, складывается очень опасная ситуация. Вдобавок на очень быстрых участках видимость часто так себе, так как эти участки сделаны в виде изгибов. Этого я вот никак не пойму. Раз там все равно едешь полным газом – так сделайте их прямыми, так будет безопаснее для всех».

Карлос Сайнс рассказал, что хотел бы обсудить возможные варианты повышения безопасности на уличной трассе – но при этом не может не признать, что испытывает удовольствие от езды по треку.

«С одной стороны, мне нравится тот адреналиновый удар, который ты чувствуешь во время быстрого круга в квалификации. С другой, авария тут приводит к более серьезным последствиям, чем на других трассах – ведь скорости тут выше, а стены ближе.

Пилоты в целом чувствуют себя достаточно уверенно. Мы знаем, что уровень безопасности при нахождении в кокпите очень высок – и инциденты вроде аварии Мика лишний раз доказывают, что FIA проделала немалую и эффективную работу, чтобы обезопасить гонщиков. Но, может быть, имеет смысл отодвинуть стены чуть дальше – дать нам больше пространства, чтобы замедлить машину в случае ошибки? Это стоит обсудить, так как сейчас все, похоже, на грани».

Примечательно, что Кевин Магнуссен, нынешний напарник Шумахера, заявил в паддоке, что «просто ужасно видеть» инциденты вроде случившегося в квалификации – но тут же назвал Джидду «одним из лучших треков, на котором когда-либо гонялся» и рассказал, что «не стал бы ничего тут менять».