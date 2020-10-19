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Не Шумахер и не Хэмилтон. Бергер выбрал лучшего гонщика в истории

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Не Шумахер и не Хэмилтон. Бергер выбрал лучшего гонщика в истории
Автор:
, редактор

Глава DTM не смог выбрать одного из двух самых успешных пилотов в истории. И назвал лучшим третьего

После того, как Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера по числу побед в Формуле 1, Джеки Стюарт заявил, что все равно не может причислить британца к величайшим пилотам в истории. Стюарт поставил выше Льюиса Хуана Мануэля Фанхио и Джима Кларка.

Теперь еще один ветеран Ф1 – Герхард Бергер – назвал лучшего пилота в истории на свой взгляд. 

«Для меня это все еще Айртон, – сказал Бергер Speedweek. – Он умер молодым, но до той поры все рекорды принадлежали ему. Думаю, он мог выиграт намного больше титулов и вся статистика была бы иной. Я близко знаком со всеми тремя [Сенной, Шумахером и Хэмилтоном], и Айртон лучший, кого я видел».

Бергер также признал, что его не порадовало повторение рекорда Шумахера со стороны Хэмилтона: «Я бы хотел, чтобы Михаэль долго оставался самым успешным пилотом в истории. Просто из-за его судьбы. Она так трагична, что хочется плакать каждый раз, как подумаешь об этом. 

Хэмилтон исключительный пилот, он бесчисленное количество раз доказывал, что заслужил свои титулы. Этот спор между двумя величайшими будут обсуждать еще ни один год. Оба на вершине и нельзя выбрать лучшего из них двоих. Нельзя даже сказать, как бы они выступали на одинаковых машинах».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер , Герхард Бергер , Льюис Хэмилтон , Айртон Сенна
Автор Иван Матушкин

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