Не сам ли Макс виноват? Организаторы кибергонки ответили на критику Ферстаппена
Устроители виртуального «Ле-Мана» выпустили заявление о причинах проблем с соединением, которые вызвали сильный негатив у чемпиона Ф1
Макс Ферстаппен не стал выбирать слова, когда его дважды за полтора часа выкинуло с сервера виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана» в прошедшее воскресенье. Экипаж Макса лидировал в общем зачете киберсерии, а по ходу дистанции на минуту уехал от преследователей – но из-за технических проблем и отказа от продолжения борьбы уступил титул.
Голландец назвал случившееся «не соревнованиями, а клоунским шоу».
В понедельник организаторы ответили пилоту – намекнув, что проблемы у его экипажа были связаны с тем, что кто-то из гонщиков «засветил» приватные данные, облегчив задачу злоумышленникам.
«По ходу семи первых часов стало ясно, что с игровым сервером возникли серьезные проблемы, из-за чего нам дважды пришлось останавливать борьбу красными флагами, – цитирует пресс-служба исполнительного продюсера кибергонки Жерара Неве. – После предварительного расследования есть основания говорить, что кто-то из участников случайно открыл для публики IP-адреса при подключении к серверу, чего происходить не должно».
За организаторов вступился Ромен Грожан – он сам ехал в марафоне, а другой экипаж его команды R8G, куда входил россиянин Александр Смоляр, одержал победу в зачете GT.
«Виртуальный "Ле-Ман" закончен, я получил море удовольствия, – написал экс-пилот Ф1 в социальных сетях. – Конкуренция в симрейсинге просто невероятная, и проехать одну из главных гонок было очень здорово. Да, кое-что еще стоит улучшить, но ведь это касается любых гонок».
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Не сам ли Макс виноват? Организаторы кибергонки ответили на критику Ферстаппена
Не сам ли Макс виноват? Организаторы кибергонки ответили на критику Ферстаппена Не сам ли Макс виноват? Организаторы кибергонки ответили на критику Ферстаппена
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