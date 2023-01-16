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Не сам ли Макс виноват? Организаторы кибергонки ответили на критику Ферстаппена

Устроители виртуального «Ле-Мана» выпустили заявление о причинах проблем с соединением, которые вызвали сильный негатив у чемпиона Ф1

Александр Кабановский
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Не сам ли Макс виноват? Организаторы кибергонки ответили на критику Ферстаппена
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Макс Ферстаппен не стал выбирать слова, когда его дважды за полтора часа выкинуло с сервера виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана» в прошедшее воскресенье. Экипаж Макса лидировал в общем зачете киберсерии, а по ходу дистанции на минуту уехал от преследователей – но из-за технических проблем и отказа от продолжения борьбы уступил титул. 

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В понедельник организаторы ответили пилоту – намекнув, что проблемы у его экипажа были связаны с тем, что кто-то из гонщиков «засветил» приватные данные, облегчив задачу злоумышленникам. 

«По ходу семи первых часов стало ясно, что с игровым сервером возникли серьезные проблемы, из-за чего нам дважды пришлось останавливать борьбу красными флагами, – цитирует пресс-служба исполнительного продюсера кибергонки Жерара Неве. – После предварительного расследования есть основания говорить, что кто-то из участников случайно открыл для публики IP-адреса при подключении к серверу, чего происходить не должно».

За организаторов вступился Ромен Грожан – он сам ехал в марафоне, а другой экипаж его команды R8G, куда входил россиянин Александр Смоляр, одержал победу в зачете GT.

«Виртуальный "Ле-Ман" закончен, я получил море удовольствия, – написал экс-пилот Ф1 в социальных сетях. – Конкуренция в симрейсинге просто невероятная, и проехать одну из главных гонок было очень здорово. Да, кое-что еще стоит улучшить, но ведь это касается любых гонок».

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