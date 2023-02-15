Не рискует ли Mercedes, оставив прежнюю концепцию шасси? В команде ответили
Несмотря на все сложности 2022 года, в Брэкли решили сохранить схему с компактными понтонами, так как сочли ее перспективной
В среду Mercedes показала свою новую машину W14. Она выкрашена в черный цвет, но сохранила визуальное сходство с прошлогодней моделью – прежде всего за счет минималистичных понтонов.
При внимательном изучении оказалось, что новинка отличается от предшественницы конструкцией передней и задней подвески, а кузовные панели явно призваны снизить лобовое сопротивление. Но могут ли эти переделки служить гарантией, что W14 не принесет команде новых проблем?
По словам технического директора Майка Эллиота, зимой в Mercedes предпочли избавиться от хорошо знакомых сложностей, которые так мешали команде в 2022-м, а не выбирать совершенно новое направление.
«Все решают небольшие детали, многих из которых вы даже не видите, – объяснил он на презентации. – По большей части они скрыты под днищем, причем эту область ждет интенсивное развитие.
Один из ключевых факторов – мы полностью переделали заднюю переднюю подвеску, что помогло борьбе с лишним весом и улучшило управляемость».
Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, запасной гонщик Мик Шумахер, глава команды и генеральный директор Тото Вольф, технический директор Майк Эллиот и Mercedes W14
Фото: Mercedes AMG
Он продолжил: «Как вы видите, кузовные панели стали другими, но суть шасси не изменилась. Мы исследовали каждую область машины и сказали себе: "Как бы нам улучшить то, что здесь есть?". Мы изучили прошлогодние сложности и задумались – как гарантировать, что те проблемы не вернутся? Тут все решают детали.
Если вспомнить, [в 2022-м] машина порой ехала очень здорово. Потому было несложно принять решение использовать ее в качестве базиса.
В прошлом сезоне у нас порой возникали сомнения – не сделали ли мы большую ошибку? Не лучше ли будет фундаментально все поменять?
Но, думаю, мы понимали: если отбросить все наработки и начать заново, мы окажемся очень далеко позади. Вместо этого требовалось принять верные решения [в рамках прежней концепции].
Да, с прошлогодней машиной мы испытали немало проблем. Но в ней есть и немало хорошего, пусть даже над этим пришлось серьезно работать.
Также гонщики отмечали надежность, а это важный фактор. Так что следовало действовать разумно и не перечеркивать все уже сделанное, чтобы затем начать все сначала».
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