Не рискует ли Mercedes, оставив прежнюю концепцию шасси? В команде ответили

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В среду Mercedes показала свою новую машину W14. Она выкрашена в черный цвет, но сохранила визуальное сходство с прошлогодней моделью – прежде всего за счет минималистичных понтонов.

При внимательном изучении оказалось, что новинка отличается от предшественницы конструкцией передней и задней подвески, а кузовные панели явно призваны снизить лобовое сопротивление. Но могут ли эти переделки служить гарантией, что W14 не принесет команде новых проблем?

По словам технического директора Майка Эллиота, зимой в Mercedes предпочли избавиться от хорошо знакомых сложностей, которые так мешали команде в 2022-м, а не выбирать совершенно новое направление.

«Все решают небольшие детали, многих из которых вы даже не видите, – объяснил он на презентации. – По большей части они скрыты под днищем, причем эту область ждет интенсивное развитие.

Один из ключевых факторов – мы полностью переделали заднюю переднюю подвеску, что помогло борьбе с лишним весом и улучшило управляемость».

Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, запасной гонщик Мик Шумахер, глава команды и генеральный директор Тото Вольф, технический директор Майк Эллиот и Mercedes W14 Фото: Mercedes AMG

Он продолжил: «Как вы видите, кузовные панели стали другими, но суть шасси не изменилась. Мы исследовали каждую область машины и сказали себе: "Как бы нам улучшить то, что здесь есть?". Мы изучили прошлогодние сложности и задумались – как гарантировать, что те проблемы не вернутся? Тут все решают детали.

Если вспомнить, [в 2022-м] машина порой ехала очень здорово. Потому было несложно принять решение использовать ее в качестве базиса.

В прошлом сезоне у нас порой возникали сомнения – не сделали ли мы большую ошибку? Не лучше ли будет фундаментально все поменять?

Но, думаю, мы понимали: если отбросить все наработки и начать заново, мы окажемся очень далеко позади. Вместо этого требовалось принять верные решения [в рамках прежней концепции].

Да, с прошлогодней машиной мы испытали немало проблем. Но в ней есть и немало хорошего, пусть даже над этим пришлось серьезно работать.

Также гонщики отмечали надежность, а это важный фактор. Так что следовало действовать разумно и не перечеркивать все уже сделанное, чтобы затем начать все сначала».