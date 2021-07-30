Столкновение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на первом круге Гран При Великобритании и полученный британцем 10-секундный штраф не помешали действующему чемпиону выиграть домашнюю гонку. И разом отыграть у лидирующего в чемпионате голландца 25 очков. Неудивительно, что австрийский коллектив попытался добиться пересмотра принятого судьями решения (рассчитывая на вынесение более жесткого наказания).

Впрочем, шансы что-то изменить изначально были невелики. Часть данных (к примеру, информация о скорости болидов) была доступна судьям еще по ходу гонки. Часть (полная телеметрия Mercedes) вряд ли могла попасть в распоряжение «Быков». А информация, которая изобличила бы Хэмилтона в преднамеренном таране соперника, вообще вряд ли существует.

Однако топ-команды по-прежнему уверены, что их новые (или «новые») аргументы непременно заслуживают внимания. К примеру, в 2019 году Ferrari пыталась оспорить штраф, полученный Себастьяном Феттелем на Гран При Канады, опираясь на анализ инцидента, сделанный экс-пилотом Ф1 Каруном Чандоком в эфире телеканала Sky Sports. Это, как нетрудно догадаться, не помогло. На что же рассчитывала Red Bull?

Фото: Red Bull Content Pool

Следственно-гоночный эксперимент

Одно из ключевых доказательств, которые предоставила Red Bull, было подготовлено не cамым привычным способом. Команда попыталась в прямом смысле воспроизвести действия Хэмилтона в повороте Копс.

По словам судей, Red Bull представила им некие изображения, сделанные в среду на прошлой неделе. Тогда австрийский коллектив провел в Сильверстоуне частные тесты с использованием автомобиля 2019 года, за рулем которого сидел Алекс Элбон.

Официально команда рассказала, что главной целью заездов является видеосъемка – но на деле немалую часть дня Элбон старался в точности повторить вход Хэмилтона в поворот Копс на первом круге недавней гонки. С целью показать, что на той скорости у британца не было возможности удержаться на той траектории – что столкновение было неизбежно, даже если бы Ферстаппен расширил свою траекторию сильнее.

Есть определенная ирония, что к этой работе привлекли именно Элбона, который дважды (в Бразилии-2019 и Австрии-2020) терял хороший результат в гонке после столкновения в Хэмилтоном.

Но сколь бы реалистичной ни была симуляция в исполнении Алекса (точнее, сколь бы реалистичной ни считало ее руководство Red Bull), она не была принята судьями в качестве «значительного свидетельства». Судьи указали, что пересмотр возможен при обнаружении ранее не известной и при этом ценной информации о том, как события развивались непосредственно по ходу инцидента. А использованные «Быками» аргументы не найдены, а созданы, чтобы склонить судей на свою сторону.

Фото: Sutton Images

Неопределенные слова о загадочных обвинениях

Но едва ли не главной загадкой в этой истории остаются некоторые «утверждения», сделанные Red Bull в письме в адрес FIA. Есть основания полагать, что в документе от 23 июля, направленном в федерацию с требованием пересмотра обстоятельств аварии, «Быки» использовали некоторые довольно серьезные обвинения в адрес соперников.

В официальном заявлении FIA прямо сказано, что «судьи озабочены теми утверждениями, которые сделаны в письме участника. Эти утверждения могут быть отдельно рассмотрены в дальнейшем. Поскольку апелляция была отклонена, судьи не комментируют эти утверждения».

О чем бы ни шла речь, не вызывает сомнений, что в Red Bull всерьез решили перейти в атаку. Именно поэтому в Mercedes посчитали необходимым выпустить вечером в четверг собственное заявление в защиту Хэмилтона.

По опыту последних лет сложно вспомнить, когда бы судьи FIA комментировали подобным образом какие-то полученные ими документы – это случалось разве что в ответ на прямую критику организаторов чемпионата и FIA. Здесь же речь идет всего лишь о весьма локальном противостоянии команд. Впрочем, нет сомнений, что ставки в нынешней чемпионской гонке весьма высоки. И поэтому весьма вероятно, что нынешний раунд этого противостояния, завершившийся в пользу Mercedes – далеко не последний.