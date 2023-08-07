«Не позорьтесь». Макс призвал Ф1 не уподобляться NASCAR

В том, что гоняться на мокрой трасса сложно и опасно, ни у кого не вызывает сомнений. Недавняя авария в Спа со смертельным исходом, унесшая жизнь молодого пилота Формулы Regional Дилано ван'т Хоффа стала печальным тому подтверждением.

На недавнем Гран При Бельгии субботний спринт сократили с 16 до 11 кругов, чтобы гонщики могли освоиться в мокрых условиях.

Однако Макс Ферстаппен, одержавший по ходу арденнского уик-энда две победы, предостерег спорт от избыточной осторожности.

«Конечно, это очень сложный вопрос, – сказал голландец по ходу уик-энда. – Брызги будут всегда, как и связанные с ними проблемы.

Брызговики и колесные щитки на машинах Ф1 ничего всерьез не изменят. Даже автомобиль безопасности, за которым я ехал, поднимал в воздух очень много воды. Эта ситуация знакома всем, кто ездит [в дождь] по обычным шоссе».

Он добавил: «Выступая в Формуле 3, я частенько оказывался в середине пелотона. Так там вообще ничего не было видно.

Так было всегда. Спросите прежних пилотов Ф1, они тоже не имели возможности видеть, куда едут.

Это правда, порой аварии приводят к печальным последствиям. И тогда люди начинают активнее обсуждать эту тему. Но если так, тогда давайте вообще не будем гоняться в дождь, так как проблемы с обзорностью никуда не денутся.

Это стало бы позором – словно в NASCAR, где не ездят по сырой трассе».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Дополнительная информация: Джонатан Нобл