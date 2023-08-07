«Не позорьтесь». Макс призвал Ф1 не уподобляться NASCAR
По мнению действующего чемпиона мира, стремление свести к минимуму любой риск в дождевых условиях не красит Большие Призы
В том, что гоняться на мокрой трасса сложно и опасно, ни у кого не вызывает сомнений. Недавняя авария в Спа со смертельным исходом, унесшая жизнь молодого пилота Формулы Regional Дилано ван'т Хоффа стала печальным тому подтверждением.
На недавнем Гран При Бельгии субботний спринт сократили с 16 до 11 кругов, чтобы гонщики могли освоиться в мокрых условиях.
Однако Макс Ферстаппен, одержавший по ходу арденнского уик-энда две победы, предостерег спорт от избыточной осторожности.
«Конечно, это очень сложный вопрос, – сказал голландец по ходу уик-энда. – Брызги будут всегда, как и связанные с ними проблемы.
Брызговики и колесные щитки на машинах Ф1 ничего всерьез не изменят. Даже автомобиль безопасности, за которым я ехал, поднимал в воздух очень много воды. Эта ситуация знакома всем, кто ездит [в дождь] по обычным шоссе».
Он добавил: «Выступая в Формуле 3, я частенько оказывался в середине пелотона. Так там вообще ничего не было видно.
Так было всегда. Спросите прежних пилотов Ф1, они тоже не имели возможности видеть, куда едут.
Это правда, порой аварии приводят к печальным последствиям. И тогда люди начинают активнее обсуждать эту тему. Но если так, тогда давайте вообще не будем гоняться в дождь, так как проблемы с обзорностью никуда не денутся.
Это стало бы позором – словно в NASCAR, где не ездят по сырой трассе».
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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