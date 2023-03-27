«Не понимаю, зачем это скрывать». Экс-сотрудник раскрыл силу Mercedes
По словам Падди Лоу, в начале турбоэры команда из Брэкли была намного быстрее, чем показывали результаты гонок
Сейчас в Формуле 1 много говорят о доминировании Red Bull – при этом уже забылось, что и в прежние годы одна из команд частенько имела преимущество над остальными. Когда в 2014 году в чемпионате появились турбомоторы, никому не удавалось угнаться за Mercedes. За три сезона пилоты этой команды, Льюис Хэмилтон с Нико Росбергом, отдали соперникам лишь пару поулов и несколько побед.
Падди Лоу, который как раз в то время был в Брэкли исполнительным директором, признался, что моторы Mercedes первое время имели такое преимущество в мощности над конкурентами, что их отдачу даже приходилось искусственно ограничивать: были опасения, что иначе команду попробуют как-то сдержать.
«Не понимаю, зачем это скрывать, – рассказал Лоу в недавнем интервью родственному Motorsport.com сайту Formel1.de. – Все и так догадывались об этом. В 2014-м мы были настолько впереди всех, что большую часть времени даже не использовали двигатели в максимальном режиме.
Это славная часть истории. Мне кажется, прежде ни одна команда не занималась тем, что сознательно ограничивала собственную мощность только потому, что слишком много выигрывала у всех остальных.
У Williams в 1992-м была машина, которая обычно ехала быстрее других на две секунды, особенно в руках Найджела Мэнселла. Но у нее не было возможности столь тонких настроек. В Mercedes же мы могли отстроить машину под условия каждого конкретного дня. И частенько пользовались этим по ходу сезона».
Падди покинул Mercedes в 2017 году, три резона проработал в Williams, а сейчас занимается разработками передовых типов топлива.
Найджел Мэнселл, Williams FW14B Renault, 1992 год
Фото: Райнер Шлегельмильх / Motorsport Images
Несколько лет назад Лоу уже высказывал схожие мысли – пусть и не столь откровенно – в подкасте Beyond the Grid. После этого Motorsport.com попросила главу Mercedes Тото Вольфа прокомментировать слова бывшего подчиненного.
«Падди, наверное, работал в какой-то другой команде, – ответил австриец. – Ты никогда не станешь уменьшать мощность, чтобы добиться нужных изменений в правилах. В 2014-м мы просто были очень сильны. Все видели это. Новый регламент только-только начал действовать, его в любом случае не стали бы переписывать. Может, это у Падди сложилось впечатление и такой возможности».
Лоу, между тем, продолжил: «Тут нечего стыдиться. Люди из Бриксуорта [где производят моторы Mercedes] фантастически справились с работой. Если проанализировать, такой результат стал возможен благодаря грамотной стратегии, которую задолго до этого выбрали в Штутгарте.
До того я 20 лет проработал в McLaren, большую часть этого времени мы тоже использовали движки Mercedes. Так что я знаю, сколько сил пришлось приложить в Бриксуорте, чтобы разработать тот мотор к 2014 году. Это вообще был один из главных успехов Mercedes в гонках. И команда использовала это преимущество, заставив других производителей смотреться очень бледно».
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