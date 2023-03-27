Предыдущая / Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею Следующая / Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull
Формула 1 Новость

«Не понимаю, зачем это скрывать». Экс-сотрудник раскрыл силу Mercedes

По словам Падди Лоу, в начале турбоэры команда из Брэкли была намного быстрее, чем показывали результаты гонок

Эрвин Ягги
Автор:
Соавтор:
Кристиан Ниммерфолль
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
«Не понимаю, зачем это скрывать». Экс-сотрудник раскрыл силу Mercedes
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Сейчас в Формуле 1 много говорят о доминировании Red Bull – при этом уже забылось, что и в прежние годы одна из команд частенько имела преимущество над остальными. Когда в 2014 году в чемпионате появились турбомоторы, никому не удавалось угнаться за Mercedes. За три сезона пилоты этой команды, Льюис Хэмилтон с Нико Росбергом, отдали соперникам лишь пару поулов и несколько побед. 

Падди Лоу, который как раз в то время был в Брэкли исполнительным директором, признался, что моторы Mercedes первое время имели такое преимущество в мощности над конкурентами, что их отдачу даже приходилось искусственно ограничивать: были опасения, что иначе команду попробуют как-то сдержать.

«Не понимаю, зачем это скрывать, – рассказал Лоу в недавнем интервью родственному Motorsport.com сайту Formel1.de. – Все и так догадывались об этом. В 2014-м мы были настолько впереди всех, что большую часть времени даже не использовали двигатели в максимальном режиме.

Это славная часть истории. Мне кажется, прежде ни одна команда не занималась тем, что сознательно ограничивала собственную мощность только потому, что слишком много выигрывала у всех остальных.

У Williams в 1992-м была машина, которая обычно ехала быстрее других на две секунды, особенно в руках Найджела Мэнселла. Но у нее не было возможности столь тонких настроек. В Mercedes же мы могли отстроить машину под условия каждого конкретного дня. И частенько пользовались этим по ходу сезона».

Падди покинул Mercedes в 2017 году, три резона проработал в Williams, а сейчас занимается разработками передовых типов топлива. 

Читайте также:
Найджел Мэнселл, Williams FW14B Renault, 1992 год

Найджел Мэнселл, Williams FW14B Renault, 1992 год

Фото: Райнер Шлегельмильх / Motorsport Images

Несколько лет назад Лоу уже высказывал схожие мысли – пусть и не столь откровенно – в подкасте Beyond the Grid. После этого Motorsport.com попросила главу Mercedes Тото Вольфа прокомментировать слова бывшего подчиненного. 

«Падди, наверное, работал в какой-то другой команде, – ответил австриец. – Ты никогда не станешь уменьшать мощность, чтобы добиться нужных изменений в правилах. В 2014-м мы просто были очень сильны. Все видели это. Новый регламент только-только начал действовать, его в любом случае не стали бы переписывать. Может, это у Падди сложилось впечатление и такой возможности».

Лоу, между тем, продолжил: «Тут нечего стыдиться. Люди из Бриксуорта [где производят моторы Mercedes] фантастически справились с работой. Если проанализировать, такой результат стал возможен благодаря грамотной стратегии, которую задолго до этого выбрали в Штутгарте. 

До того я 20 лет проработал в McLaren, большую часть этого времени мы тоже использовали движки Mercedes. Так что я знаю, сколько сил пришлось приложить в Бриксуорте, чтобы разработать тот мотор к 2014 году. Это вообще был один из главных успехов Mercedes в гонках. И команда использовала это преимущество, заставив других производителей смотреться очень бледно».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull
Эрвин Ягги Больше от
Эрвин Ягги
Главный инженер Mercedes: Мы еще пожалеем, что отпустили де Вриса

Главный инженер Mercedes: Мы еще пожалеем, что отпустили де Вриса

Формула 1

Главный инженер Mercedes: Мы еще пожалеем, что отпустили де Вриса Главный инженер Mercedes: Мы еще пожалеем, что отпустили де Вриса

Суд разрешил Де Врису не отдавать бывшему спонсору половину зарплаты

Суд разрешил Де Врису не отдавать бывшему спонсору половину зарплаты

Формула 1

Суд разрешил Де Врису не отдавать бывшему спонсору половину зарплаты Суд разрешил Де Врису не отдавать бывшему спонсору половину зарплаты

Эксперт назвал Бинотто претендентом на место босса Alfa Romeo

Эксперт назвал Бинотто претендентом на место босса Alfa Romeo

Формула 1

Эксперт назвал Бинотто претендентом на место босса Alfa Romeo Эксперт назвал Бинотто претендентом на место босса Alfa Romeo

Mercedes Больше от
Mercedes
В Mercedes признались, что с самого начала видели проблемы W14

В Mercedes признались, что с самого начала видели проблемы W14

Формула 1

В Mercedes признались, что с самого начала видели проблемы W14 В Mercedes признались, что с самого начала видели проблемы W14

Джордан предложил Формуле 1 идеальный сценарий. Это рокировка Леклера и Хэма

Джордан предложил Формуле 1 идеальный сценарий. Это рокировка Леклера и Хэма

Формула 1

Джордан предложил Формуле 1 идеальный сценарий. Это рокировка Леклера и Хэма Джордан предложил Формуле 1 идеальный сценарий. Это рокировка Леклера и Хэма

Росберг: Расставание с Анджелой усложнит положение Хэмилтона

Росберг: Расставание с Анджелой усложнит положение Хэмилтона

Формула 1

Росберг: Расставание с Анджелой усложнит положение Хэмилтона Росберг: Расставание с Анджелой усложнит положение Хэмилтона

Самое важное:

Источник: Ferrari к Имоле переделает понтоны по образу Red Bull

Источник: Ferrari к Имоле переделает понтоны по образу Red Bull

F1 Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи

Источник: Ferrari к Имоле переделает понтоны по образу Red Bull Источник: Ferrari к Имоле переделает понтоны по образу Red Bull

Бывший менеджер Вильнева решил выставить команду в Ф1

Бывший менеджер Вильнева решил выставить команду в Ф1

F1 Формула 1

Бывший менеджер Вильнева решил выставить команду в Ф1 Бывший менеджер Вильнева решил выставить команду в Ф1

Компания Nike не позволила Ферстаппену выпустить коллекцию одежды

Компания Nike не позволила Ферстаппену выпустить коллекцию одежды

F1 Формула 1

Компания Nike не позволила Ферстаппену выпустить коллекцию одежды Компания Nike не позволила Ферстаппену выпустить коллекцию одежды

McLaren увела у Aston Martin ключевого инженера по аэродинамике

McLaren увела у Aston Martin ключевого инженера по аэродинамике

F1 Формула 1

McLaren увела у Aston Martin ключевого инженера по аэродинамике McLaren увела у Aston Martin ключевого инженера по аэродинамике

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.