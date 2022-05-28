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Пьер Гасли был быстр с самого начала Гран При Монако – во всех тренировочных сессиях пилот входил по скорости в десятку лучших, однако в субботней квалификации остался только 17-м.

В концовке первого сегмента, когда после красных флагов у гонщиков осталось всего две с половиной минуты на быструю попытку, все выстроились в очередь на выезде с пит-лейна. Гасли оказался в ней одним из последних, из-за чего просто не успел начать круг до истечения времени.

В результате соперники оттеснили француза назад, и квалификация стала для него худшей в карьере на этой трассе. Пьер остался очень недоволен этим.

«Весь уик-энд все шло хорошо, – сказал он на медиа-сессии. – Шестые вчера, пятые сегодня утром. Каждый раз, выезжая на трассу, я ощущал уверенность в машине. Она позволяла ехать по-настоящему быстро.

Просто не понимаю некоторых решений, принятых нами. Да, конечно, невезение тоже сыграло свою роль, это сочетание разных обстоятельств. Но ведь в конечном итоге условия одинаковы для всех.

По сути я не проехал ни одного нормального круга. Ошибки обошлись нам очень дорого. Я невероятно расстроен, мне обидно за всех сотрудников команды».

Примечательно, что по ходу разгонного круга перед Гасли ехал по трассе его напарник Юки Цунода, который и стал причиной остановки сессии – японец задел барьер в «эске» после тоннеля.

Цунода рассказал, что просто не мог оставить Гасли больше времени, так как сам упирался в машину впереди. «Я старался ехать за ним вплотную, фактически упирался в коробку передач», – в свою очередь рассказал француз.

В нынешнем сезоне, несмотря на весьма неплохой темп, Пьер заработал всего шесть очков. В Бахрейне гонщика подвел мотор, в Австралии ему не повезло с моментом выезда машины безопасности, в Майами в него врезался Фернандо Алонсо.

Гасли добавил: «Нам надо многое пересмотреть. Сухой остаток в том, что мы недостаточно хорошо сделали свою работу. Машина может квалифицироваться и финишировать на пятой-шестой позиции? я просто не могу понять, почему у нас такие результаты.

Нам нужно больше стараться. Я огорчен».

Он признал, что сам тоже должен прибавить: «Я ни на кого не хочу указывать пальцем. Речь о команде в целом. Они должны стремиться к максимуму, и я тоже должен».

С 2005 года пилот, который стартовал в Монако 17-м, всего раз смог заработать очки.