Не помешает ли Alpine старая вражда Гасли и Окона? Босс команды ответил
Два гонщика соперничали на трассах с самого детства – но с 2023 года станут напарниками в Формуле 1. Способны ли они забыть старые счеты
Рано утром в субботу команда Alpine объявила, что с будущего сезона Пьер Гасли заменит в ее составе уходящего Фернандо Алонсо. Таким образом, впервые с 1982 года в составе Renault/Alpine будут выступать два француза.
Гасли и его новый напарник Эстебан Окон ровесники – оба родились в 1996-м, – да к тому же земляки, так как оба родом из Нормандии. В детские годы они были хорошими друзьями, даже их семьи общались между собой.
Однако по ходу карьеры отношения Пьера и Эстебана испортились и в какой-то момент превратились практически во вражду, так как два француза слишком часто претендовали на одно место в молодежной программе или на вершине подиума.
Потому, когда в 2020 году появились первые слухи об интересе концерна Renault к Гасли, инсайдеры были уверены в невозможности их работы с Оконом в одной команде.
Но сейчас ситуация стала иной – об этом рассказал глава Alpine Отмар Сафнауэр, отвечая на вопрос Motorsport.com.
«Мы были в курсе этой ситуации, принимая решение, – объяснил он. – Это значит, что в предварительном обсуждении участвовала вся команда, включая Эстебана. Мы должны были убедиться, что делаем верный выбор. В командном спорте важно работать вместе в общих интересах.
Эстебан поддержал наш выбор. И Пьер тоже. Они профессионалы. И у них не будет проблем в совместной работе с нами. Надеюсь, их прежняя дружба вернется. Но если говорить с профессиональной точки зрения, то они довольны возможности работать друг с другом.
Они знакомы уже очень давно, прежде уже гонялись вместе. У них примерно одинаковый опыт, они оба быстры, амбициозны – думаю, они хорошо сработаются».
Окон поддержал своего босса. «Это правда, в какой-то момент мы шли по разным дорогам, – сказал гонщик о будущем напарнике в интервью Canal+, – Выступали в разных командах, в разных чемпионатах. На время мы потеряли связь. Но я рад, что Пьер приходит к нам – мы сможем вместе начать новое приключение».
Пьер Гасли, AlphaTauri, Эстебан Окон, Alpine F1, на пресс-конференции
Фото: FIA Pool
«Мы сформулировали три требования»
Сафнауэр добавил, что команда выбирала Гасли по весьма строгим шаблонам.
«Еще с летних каникул все знали, что у нас есть вакансия, – объяснил американский специалист. – Мы стали искать наилучшую замену и установили собственные критерии.
Тремя главными факторами для нас были, разумеется, скорость пилота, а также его опыт и возраст – он должен быть достаточно молод. Должен сказать, что очень немногие отвечали всем этим условиям – и Пьер, определенно, соответствовал им.
Мы считаем его отличным обретением. Он вошел в наш окончательный список кандидатов, после чего вопрос был решен».
У Гасли был действующий контракт с компанией Red Bull на 2023 год. По словам главы Alpine, решить этот вопрос оказалось не так и сложно.
«У этой задачи было несколько составляющих, – пояснил Отмар. – Но в итоге работа с Францем [Тостом], Хельмутом [Марко] и Кристианом [Хорнером] по поводу будущего Пьера получилась несложной.
Они действовали корректно и держали свое слово – делала именно то, что обещали. Мне это доставило удовольствие.
Очень приятно осознавать, что вопрос с нашим составом на будущий год закрыт, так что мы можем сконцентрироваться на завершении этого чемпионата и подготовке к следующему».
Дополнительная информация: Фабьен Гайяр
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