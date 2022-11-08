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Когда имеешь возможность на протяжении долгого времени общаться с человеком, начинаешь видеть, как он меняется. Профессиональный пилот постоянно эволюционирует, становится сильнее и учится справляться со своими слабостями.

Но в Шарле всегда остается что-то от мальчишки. Его привычки поменялись, но он сохранил те же открытость и дружелюбие, которыми обладал еще в то время, когда Формулу 1 мог смотреть только по телевизору.

Вокруг этих качеств он по сути построил свою нынешнюю жизнь – как на трассе, так и за ее пределом. Леклер ценит радостные моменты и делает выводы из неудач. При этом не думайте, что он этакий безвольный добряк. У гонщика сильный характер, он нацелен на успех и отлично знает, чего хочет от жизни.

Отметка в 100 проведенных гонок свидетельствует, что Шарль уже довольно далеко продвинулся по пути к вершине, показав по дороге, что обладает всем необходимым для завоевания титула.

Большой босс Ferrari Джон Элканн недавно подтвердил свое доверие гонщику и дал ему время до 2026 года. Но сам Леклер полон желания добиться своих целей гораздо раньше.

Шарль, гонка в Мексике стала для тебя 100-й в карьере. Для тебя путь до этой отметки оказался долгим – или пролетел быстро?

Я никогда не задумывался о таких вещах. Лишь в последнее время меня посещают подобные мысли. И должен сказать, это интересно. За прошедшее время я выступал в двух командах, и если вспоминать свой первый Гран При, то должен признать: за это время я серьезно вырос.

В то же время кажется, что это было только вчера. Отлично помню те эмоции, которые испытывал во время дебюта в Австралии-2018 – когда стоял на решетке перед стартом и понимал, что моя мечта сбылась. А перед вторым сезоном я перешел в Ferrari – и до сих пор здесь.

Дебютный сезон-2018 Леклер провел за рулем Alfa Romeo Sauber Фото: Алессио Моргезе / Лука Россини

Случается ли тебе до сих пор подтверждать самому себе: «Я – гонщик Ferrari»? Или это уже не требуется?

Я должен… напоминать себе, особенно сейчас, насколько мне повезло оказаться здесь. Это занимает лишь мгновение, а следующая мысль – у меня впереди еще долгий путь, который предстоит преодолеть. Я рад быть там, где я есть, и делать то, что я делаю. Передо мной стоят цели, первая из которых – стать чемпионом мира. По сравнению с 2021 годом мы сделали большой шаг вперед, но чтобы добиться своего, остается сделать еще один, и он не меньше.

Если бы прошлой зимой тебе сказали о трех победах в Гран При и еще семи подиумах, а также девяти поулах – согласился бы ты принять такие результаты?

Нет, ни в коем случае. Я бы не согласился ни на что, кроме титула! Но такой прогноз назвал бы позитивным, учитывая события 2021 и особенно 2020 годов, когда было очень сложно. Наши результаты показывают, что мы смогли хорошо поработать и прибавить в скорости. По мере развития сезона как-то стали забывать, что в году сезоне случались уик-энды, когда мы считали седьмое место вполне достойным результатом. Сейчас мы нацеливаемся куда выше, и пусть не все и не всегда идет так, как мне нравится, мы пытаемся еще прибавить.

Сезон начался для тебя с двух побед в трех Гран При. О чем ты думал, возвращаясь из Австралии? Все вокруг считали, что после такого начала титул у тебя в кармане…

Мы правда оказались тогда на хороших позициях. Были все основания верить, что получится бороться до самого конца. Этапы в Бахрейне, Джидде и Мельбурне прошли без неожиданностей, зимой на тестах тоже не было сюрпризов. Кажется, мы вообще оказались единственной командой, у которой не возникло неприятностей.

Три первые гонки подтвердили эту картину. По ходу каждого из уик-эндов мы ехали быстро и надежно. Так что после Мельбурна были убеждены, что сможем сражаться всерьез.

А когда ты понял, что шансов на титул больше нет?

Многие считают, что этот момент – [авария на] Гран При Франции, но для меня перелом наступил на этапе в Спа. По ходу летних каникул я верил, что мы сохраняем шансы бороться до самого конца. Но потом пришел Гран При Бельгии – первый уик-энд, когда Red Bull была по настоящему неудержима в плане темпа. И я понял, что будет невероятно сложно сохранить шансы на титулы.

Первая гонка сезона в Бахрейне принесла Шарлю победу в красивой дуэли с Максом Ферстаппеном Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

В этом чемпионате ты показал себя настоящим мастером квалификаций. Это лишь следствие особенностей машины – или ты тоже что-то поменял в своей подготовке?

Я верю, что – как и в каждом сезоне – со своей стороны тоже сделал шаг вперед. Сейчас я лучше того пилота, каким был в 2021-м. А тогда был чуть сильнее, чем в 2020-м. Когда я осознал, что имею возможность сражаться за поулы и победы, то изменился еще больше. Это подсознательно сделало меня лучше.

Но должен повторить, что это постоянный процесс. Если брать весь промежуток от 2019 года до настоящего момента, то самым большим шагом вперед стал иной подход к контролю за ходом гонок. Впрочем, с такой силой Red Bull очень сложно демонстрировать это умение.

Чтобы завоевать поул, нужно очень тщательно готовить шины…

Несомненно. Это совершенно особая задача, в которой каждая деталь имеет очень большое значение. У шин есть очень узкий рабочий диапазон, и только внутри него они по-настоящему эффективны. Попасть в этот диапазон не всегда просто, так как условия отличаются. Я очень много занимался этим и думаю, что в нынешнем сезоне получил благодаря такому навыку немало пользы.

Сложность в том, что когда ты выезжаешь на трассу в субботу, каждый раз что-то отличается от предварительных расчетов. Уровень сцепления может быть выше, ветер – дуть сильнее. И ты должен быстро понять, что именно не так – и перестроиться соответствующим образом.

Ты действительно пересматриваешь гонки по понедельникам и внимательно разбираешь их?

Нет, конечно (улыбается). Я делаю это уже вечером в воскресенье – стараюсь скачать запись перед тем, как сесть в самолет. Ты же видишь гонку только из собственного кокпита и порой понятия не имеешь о каких-то вещах, потому что не знаешь деталей и не в курсе условий, в которых действовали твои соперники. Разобраться со всем этим и понять общую картину очень полезно.

В этом сезоне мы видим, что ты без проблем признаешь собственные ошибки – и порой бываешь предельно строг к самому себе. Как по-твоему, такой подход помогает привлечь новых поклонников?

Понятия не имею. Но я всегда действовал так. Прежде это не всегда шло во благо, особенно в начале моей карьеры. Тогда я тоже признавал ошибки, но это выбивало меня из колеи и заставляло чувствовать себя не лучшим образом.

Мы занимались этим вопросом вместе со специалистами программы Formula Medicine. Я постарался добиться, чтобы мой подход приводил к верным результатам. И мне кажется, что сейчас подобная прозрачность стала моей сильной стороной.

Шарль Леклер, Ferrari, дает это интервью Роберто Кинкеро Фото: Ferrari

Вторая часть беседы с Шарлем Леклером будет опубликована в четверг