Стролл о Феттеле: Не ожидаю от него ничего особенного
В новом сезоне два гонщика будут вместе выступать за Aston Martin. Но канадец сразу дал понять, что не испытывает трепета перед заслугами напарника
Покинув Ferrari, Себастьян Феттель готовится начать новый этап своей карьеры в составе Aston Martin. Четырехкратный чемпион мира будет выступать за команду вместе с сыном ее владельца Лэнсом Строллом.
В 2020-м тот уже доказал, что слова о рента-драйвере с большим мешком денег имеют мало общего с реальностью: Лэнс дважды поднимался на подиум и стартовал с поула в Турции.
Достижения Феттеля, несомненно, более весомы – однако 22-летний канадец уже заявил, что в предстоящем чемпионате его напарник едва ли добьется чего-то выдающегося.
«Он опытен. Он знает, что нужно команде для успешных выступлений, – сказал Стролл в интервью AutoHebdo. – Но лично я не ожидаю от него ничего особенного.
Тот факт, что теперь у нас больше ресурсов и мы продолжаем уже как Aston Martin, не изменит ДНК проекта. Мы не станем топ-командой по щелчку пальцев. В первую очередь надо собрать все необходимое, а во вторую – что-то с этим сделать».
Между тем, Феттель – как говорят слухи – уже побывал на этой неделе на базе Aston Martin в Сильверстоуне. Его первый рабочий день был посвящен подгонке сиденья и знакомству с инженерами.
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Стролл добавил, что считает свое место в команде заслуженным и не готов прислушиваться к критике.
«У меня нет чувства, что я отнимаю место у кого-то, – объяснил гонщик. – Как по мне, есть всего один способ отвечать на критику – добиваться хороших результатов на трассе. Критика никогда не мешала мне, я всегда подходил в работе одинаково».
В 2020-м Лэнс заработал в Racing Point 75 очков. Другой пилот команды Серхио Перес выиграл в Бахрейне и завершил год со 125 баллами.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский