Стролл о Феттеле: Не ожидаю от него ничего особенного

Покинув Ferrari, Себастьян Феттель готовится начать новый этап своей карьеры в составе Aston Martin. Четырехкратный чемпион мира будет выступать за команду вместе с сыном ее владельца Лэнсом Строллом.

В 2020-м тот уже доказал, что слова о рента-драйвере с большим мешком денег имеют мало общего с реальностью: Лэнс дважды поднимался на подиум и стартовал с поула в Турции.

Достижения Феттеля, несомненно, более весомы – однако 22-летний канадец уже заявил, что в предстоящем чемпионате его напарник едва ли добьется чего-то выдающегося.

«Он опытен. Он знает, что нужно команде для успешных выступлений, – сказал Стролл в интервью AutoHebdo. – Но лично я не ожидаю от него ничего особенного.

Тот факт, что теперь у нас больше ресурсов и мы продолжаем уже как Aston Martin, не изменит ДНК проекта. Мы не станем топ-командой по щелчку пальцев. В первую очередь надо собрать все необходимое, а во вторую – что-то с этим сделать».

Между тем, Феттель – как говорят слухи – уже побывал на этой неделе на базе Aston Martin в Сильверстоуне. Его первый рабочий день был посвящен подгонке сиденья и знакомству с инженерами.

Стролл добавил, что считает свое место в команде заслуженным и не готов прислушиваться к критике.

«У меня нет чувства, что я отнимаю место у кого-то, – объяснил гонщик. – Как по мне, есть всего один способ отвечать на критику – добиваться хороших результатов на трассе. Критика никогда не мешала мне, я всегда подходил в работе одинаково».

В 2020-м Лэнс заработал в Racing Point 75 очков. Другой пилот команды Серхио Перес выиграл в Бахрейне и завершил год со 125 баллами.