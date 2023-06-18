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«Не ожидал такой жестокости от сосиски». Расселл объяснил свою аварию

Британский пилот Mercedes лишился шансов на хороший результат в Канада после того, как въехал в барьер на выходе из девятого поворота

Александр Кабановский
Автор:
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Джордж Расселл стартовал в Монреале четвертым – он попробовал было атаковать в первых поворотах атаковать Фернандо Алонсо, но в итоге остался позади и держался на первом отрезке за Aston испанца.

Однако на 12-м круге Mercedes под номером 63 подбросило на поребрике в «эске», и черная машина ударилась об ограждения. С сильными повреждениями задней право части Джордж смог вернуться на пит-лейн, но его гонка была испорчена этой ошибкой. 

«Я чуть широко вошел в восьмой поворот, – объяснил гонщик случившееся на медиа-сессии. – Я понимал, что налечу на поребрик, но не ожидал, что наезд на "сосиску" (высокий полукруглый бордюр позади основного – прим.ред.) будет иметь столь жестокие последствия. 

Следующее, что произошло – я летел по воздуху. А когда приземлился, задок сорвало. Все это произошло очень неожиданно».

Он продолжил: «Честно говоря, в первую секунду я решил, что все кончено. И очень удивился, когда смог поехать дальше. Я был близок к тому, чтобы остановиться и сойти. Впрочем, из событий в Сильверстоуне я вынес урок, что никогда не надо останавливаться заранее. 

Горькая пилюля, но таков уж наш спорт. Одна маленькая ошибка – и сразу наступает расплата». 

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Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Расселл рассказал, что даже после того, как откатился на 19-е место, все равно мог закончить гонку восьмым. Однако незадолго до финиша команда попросила его остановить машину из-за перегрева тормозов. 

«Нам надо все посмотреть, но кажется, что это не из-за удара, а из-за трафика, – объяснил Джордж. До старта мы не ожидали, что окажемся в этой части пелотона. Так что выбрали не самые подходящие для этого настройки тормозов. 

Я пробовал беречь их, но было уже поздно. Когда механизмы доходят до определенной степени окисления [из-за перегрева], их уже не восстановить, что ни делай. И у меня вышло именно так».

Дополнительная информация: Адам Купер

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