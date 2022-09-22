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«Не обгонишь Норриса – вылетишь». Росберг предостерег Пиастри

По мнению чемпиона мира 2017 года, молодого австралийца ждет очень непростое испытание в дебютном сезоне Ф1

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Не обгонишь Норриса – вылетишь». Росберг предостерег Пиастри
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После того, как Комиссия по разрешению контрактных споров позволила McLaren заключить контракт с Оскаром Пиастри, чемпион Ф2 и Ф3 готовится начать карьеру в Больших Призах в сезоне-2023. 

Многие предсказывают, что австралийца ждут большие успехи, однако Нико Росберг – который по-прежнему не может попасть в паддок и вынужден делиться экспертным мнением из своей квартиры в Монако – отметил, что гонщика будут сравнивать с его партнером по команде Ландо Норрисом, который является очень серьезным ориентиром. 

«Для Оскара это по-настоящему смелый шаг, – объяснил чемпион Ф1 в эфире Sky Sports. – Или он сумеет опередить Ландо, или фактически вылетит из пелотона. Это сложно, по-настоящему сложно. Но он верит в себя. Когда ты знаешь, что силен, то должен быть готов к такому».

До Пиастри нескольким чемпионам Ф2 удалось закрепиться в Формуле 1, однако можно вспомнить недавнюю историю Стоффеля Вандорна, который после блестящей карьеры в молодежных сериях не сумел проявить себя в Больших Призах. 

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