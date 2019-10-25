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Формула 1 / Новость

«Не нравится Ф1 – не смотрите». Ферстаппен о призывах к экологии

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«Не нравится Ф1 – не смотрите». Ферстаппен о призывах к экологии
Автор:
25 окт. 2019 г., 14:34

По словам Макса Ферстаппена, Формуле 1 не стоит перегибать палку и реагировать слишком остро, когда речь заходит о спасении живой природы.

Перед мексиканским Гран При в Формуле 1 активно обсуждались призывы Льюиса Хэмилтона заботиться об окружающей среде и переходить на растительную диету. При этом некоторые, вроде чемпиона Формулы Е Жана-Эрика Верня, поддерживали мнение британца, а Фернандо Алонсо и Кими Райкконен признали, что со стороны гонщиков говорить об экологии лицемерно.

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Мнением о связи экологии и автоспорта поинтересовались у Макса Ферстаппена.

«Да, я люблю топливо, я могу так сказать? Мне не нравятся электромоторы. Ну, мне нравится электрический мопед у меня дома. Но машина Ф1 не должна быть такой. Я понимаю, что окружающая среда очень важна. Но Ф1 существует уже давно, и я не думаю, что мы должны слишком остро на это реагировать и создавать драму. Если вам она не нравится – не смотрите», – сказал пилот Red Bull.

Гонщик Haas Ромен Грожан рассказал, что в повседневной жизни старается думать о природе. Например, чаще ездит на велосипеде или использует электрокар. Француз, который является владельцем компании бизнес-авиации, старается больше летать коммерческими рейсами.

«Формула 1 не очень дружелюбна к экологии, – сказал француз. – Здорово, если вы как-то заботитесь о природе. Но Ф1 летает во множество стран, требуется перевозить кучу всего, мы сжигаем шины и топливо – всё это не очень хорошо с экологической точки зрения. 

Если мы сделаем все возможное, чтобы помочь планете, будет здорово. Но это очень сложно. Мы затрагиваем очень непростую тему. Мы говорим, что должны заботиться об окружающей среде, я разделяю это, я согласен. Нам следует быть внимательнее, поскольку Формула 1 в этом плане стоит на противоположной стороне».

Дополнительная информация: Джек Беньон, Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Денис Буденков

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