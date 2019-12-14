Не надо ждать три года. Ф1 изменит правила распределения призовых ради новых команд

Формула 1 изменит формат распределения призовых, улучшив ситуацию с точки зрения новых команд.

По действующим сейчас правилам, часть призовых в равных долях распределяется между всеми командами – но чтобы получить эту долю, коллектив должен завершить в топ-10 Кубка конструкторов два из трех последних сезонов. В частности, из-за этого Haas пришлось ждать первых выплат до 2018 года – хотя команда стабильно набирала очки с момента своего дебюта в 2016-м. Теперь же команда может претендовать на эту долю по итогам первого же сезона (впрочем, требование дважды закончить сезон в десятке будет сохранено).

«Если вы приходите в Ф1, вы должны быть частью спорта, а не гражданином второго сорта, – заявил рассказавший о новшестве руководитель Ф1 Чейз Кэри. – Я думаю, что неравноправное положение в первые годы является сдерживающим фактором для появления в Ф1 новичков. Они приходят, чтобы создать хороший бизнес, а не просто засветиться в хороших соревнованиях. Если бы я думал о попадании в Ф1 и знал, что буду здесь человеком второго сорта, что меня не сразу примут за своего, меня бы это сдерживало».

По мнению Кэри, новые правила позволят заинтересованным сторонам подготовить более конкретные предложения по вступлению в Ф1, так как последние заявки не вызвали воодушевления ни у руководства чемпионата, ни у FIA.

«Большинство людей, с которыми я вел предварительные переговоры, хотели увидеть правила, которые сделают правила игры более разумными, – сказал Кэри. – Они хотят честного распределения доходов. Или такого, какое они сочтут честным. И таких правил, при которых важнее будет не то, сколько вы тратите денег, а то, как хорошо вы их тратите. Мы хотим, чтобы команда была ценным активом, как в других видах спорта. Хотим сделать владение командой бизнесом, а не просто дорогостоящим увлечением».

Последние три команды, которые пополнили Ф1 до Haas (ими были Lotus, Marussia и HRT), не смогли набрать ни одного очка в первые три сезона выступлений и покинули чемпионат из-за финансовых проблем.

Дополнительная информация: Скотт Митчелл