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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

«Не надо жадничать». Квят поделился планами на Абу-Даби

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«Не надо жадничать». Квят поделился планами на Абу-Даби
Автор:
, Ответственный редактор
29 нояб. 2019 г., 18:03

Российский пилот остался доволен итогами первого дня уик-энда на «Яс-Марине», но решил не делать слишком смелых прогнозов на субботу и воскресенье.

Даниил Квят показал 15-й результат в первой тренировке на «Яс-Марине», а по итогам второй стал девятым, опередив своего напарника по Toro Rosso Пьера Гасли. 

Как рассказал гонщик, он доволен тем, как прошел день и что ему позволила машина.

«Первая сессия здесь не так важна, но все равно она позволила установить полезные ориентиры, понять, как машина поворачивает, тормозит и разгоняется, – объяснил Даниил. –  Вторая тренировка тоже вышла продуктивной. Мы попробовали кое-что с настройками, чтобы найти наилучшие варианты на завтра. В целом машина смотрелась хорошо».

После подиума Гасли в Бразилии Toro Rosso уступает всего восемь очков Renault в Кубке конструкторов. Для французов финальный уик-энд сезона начался не слишком здорово – их пилоты проехали на полсекунды медленнее. Несмотря на это, на вопрос о возможности отыграть позицию Квят ответил осторожно.

«Давайте не будем слишком жадными, не будем желать слишком многого, – объяснил он. – В последнее время для нас все складывается неплохо, здесь нужно просто повторить все то же самое. Ни к чему что-то менять. Просто выполнить свою работу и посмотреть, что получится».

Также он сказал, что в современной Ф1 нельзя однозначно говорить, подходит какая-то трасса конкретной машине или нет. 

«Раньше было проще судить об этом, – сказал россиянин. – Теперь все не столь очевидно. Средняя группа очень плотная, и если ты доволен своей машиной, а кто-то другой – нет, тогда их можно опередить. Даже если в теории трасса не слишком подходит вам». 

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Дополнительная информация: Олег Карпов

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Александр Кабановский

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