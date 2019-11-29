«Не надо жадничать». Квят поделился планами на Абу-Даби
Российский пилот остался доволен итогами первого дня уик-энда на «Яс-Марине», но решил не делать слишком смелых прогнозов на субботу и воскресенье.
Даниил Квят показал 15-й результат в первой тренировке на «Яс-Марине», а по итогам второй стал девятым, опередив своего напарника по Toro Rosso Пьера Гасли.
Как рассказал гонщик, он доволен тем, как прошел день и что ему позволила машина.
«Первая сессия здесь не так важна, но все равно она позволила установить полезные ориентиры, понять, как машина поворачивает, тормозит и разгоняется, – объяснил Даниил. – Вторая тренировка тоже вышла продуктивной. Мы попробовали кое-что с настройками, чтобы найти наилучшие варианты на завтра. В целом машина смотрелась хорошо».
После подиума Гасли в Бразилии Toro Rosso уступает всего восемь очков Renault в Кубке конструкторов. Для французов финальный уик-энд сезона начался не слишком здорово – их пилоты проехали на полсекунды медленнее. Несмотря на это, на вопрос о возможности отыграть позицию Квят ответил осторожно.
«Давайте не будем слишком жадными, не будем желать слишком многого, – объяснил он. – В последнее время для нас все складывается неплохо, здесь нужно просто повторить все то же самое. Ни к чему что-то менять. Просто выполнить свою работу и посмотреть, что получится».
Также он сказал, что в современной Ф1 нельзя однозначно говорить, подходит какая-то трасса конкретной машине или нет.
«Раньше было проще судить об этом, – сказал россиянин. – Теперь все не столь очевидно. Средняя группа очень плотная, и если ты доволен своей машиной, а кто-то другой – нет, тогда их можно опередить. Даже если в теории трасса не слишком подходит вам».
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Дополнительная информация: Олег Карпов
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
«Не надо жадничать». Квят поделился планами на Абу-Даби
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