«Не надо жадничать». Квят поделился планами на Абу-Даби

Даниил Квят показал 15-й результат в первой тренировке на «Яс-Марине», а по итогам второй стал девятым, опередив своего напарника по Toro Rosso Пьера Гасли.

Как рассказал гонщик, он доволен тем, как прошел день и что ему позволила машина.

«Первая сессия здесь не так важна, но все равно она позволила установить полезные ориентиры, понять, как машина поворачивает, тормозит и разгоняется, – объяснил Даниил. – Вторая тренировка тоже вышла продуктивной. Мы попробовали кое-что с настройками, чтобы найти наилучшие варианты на завтра. В целом машина смотрелась хорошо».

После подиума Гасли в Бразилии Toro Rosso уступает всего восемь очков Renault в Кубке конструкторов. Для французов финальный уик-энд сезона начался не слишком здорово – их пилоты проехали на полсекунды медленнее. Несмотря на это, на вопрос о возможности отыграть позицию Квят ответил осторожно.

«Давайте не будем слишком жадными, не будем желать слишком многого, – объяснил он. – В последнее время для нас все складывается неплохо, здесь нужно просто повторить все то же самое. Ни к чему что-то менять. Просто выполнить свою работу и посмотреть, что получится».

Также он сказал, что в современной Ф1 нельзя однозначно говорить, подходит какая-то трасса конкретной машине или нет.

«Раньше было проще судить об этом, – сказал россиянин. – Теперь все не столь очевидно. Средняя группа очень плотная, и если ты доволен своей машиной, а кто-то другой – нет, тогда их можно опередить. Даже если в теории трасса не слишком подходит вам».

Дополнительная информация: Олег Карпов