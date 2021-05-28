Проведя пять гонок в Red Bull, Серхио Перес заработал 44 очка – это в два с половиной раза меньше, чем у другого гонщика команды Макса Ферстаппена.

Пока новобранцу Милтон-Кинса никак не удается собрать вместе один сильный уик-энд: скажем, в Имоле он прекрасно выступил в квалификации, но провалил гонку, а в Монако был очень хорош в воскресенье, но не мог на многое рассчитывать, стартуя только девятым.

«Честно говоря, я рассчитывал к этому моменту быть повыше в общем зачете, – рассказал сам Серхио в интервью телеканалу Ziggo Sport. – Я упустил отличную возможность в Имоле, где из-за своей ошибки не смог финишировать вторым. Думаю, временами вы можете видеть, что у меня есть скорость, но вот стабильности мне пока не хватает. Надеюсь, получится улучшать ее каждый уик-энд».

При этом мексиканский пилот не делает тайны из того, что старается скопировать подход Ферстаппена. Недавно гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что Пьер Гасли, выступавший за команду прежде, пытался «переделать машину под себя» – и что подход Переса видится ему более правильным.

«Я смог понять, как ему удается выжимать из машины максимум, – отметил Серхио, говоря о напарнике. – Он уже давно в команде и потому знает, как добиться от машины 110 процентов. Мне это подходит. Нет смысла изобретать колесо заново – достаточно посмотреть, как работает Макс. Я просто стараюсь повторять за ним».