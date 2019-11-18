Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

«Не надо было спрашивать Льюиса». Эллисон о лишнем пит-стопе Mercedes

Поделились
Комментарии
«Не надо было спрашивать Льюиса». Эллисон о лишнем пит-стопе Mercedes
Автор:
, редактор
18 нояб. 2019 г., 08:22

Лишний пит-стоп в Бразилии лишил Хэмилтона не только шанса на победу, но и подиума. Пилот сам хотел его провести, но в команде уверены, что зря пошли на поводу у британца.

Льюис Хэмилтон завершил гонку Гран При Бразилии на 7-й позиции в протоколе. Перед последним рестартом британец шел вторым, но в Mercedes решили провести дополнительный пит-стоп, из-за которого гонщик потерял две позиции. 

Сразу после рестарта Хэмилтон смог обогнать Пьера Гасли, но затем несколько раз безуспешно атаковал Алекса Элбона. Одна из атак привела к контакту и сходу гонщика Red Bull. Сам Хэмилтон из-за этого пропустил Гасли и финишировал третьим, но после гонки получил пятисекундный штраф и опустился на седьмую позицию. 

В Бразилии роль руководителя Mercedes временно исполнял технический директор Джеймс Эллисон, подменявший Тото Вольфа. После финиша он признал, что пит-стоп Хэмилтона в режиме машины безопасности был ошибкой.

«Первый рестарт прошел не слишком хорошо. Макс сумел обогнать Льюиса, – сказал Эллисон. – А потом случился инцидент между Ferrari. И если до того момента мы проводили не самую яркую гонку, то тут совершили полную глупость. 

Мы думали, что поставим свежую резину и Льюису хватит кругов, чтобы побороться за лидерство. При этом мы собирались потерять одно место, а в на деле потеряли два. Вдобавок мусора на трассе оказалось много, и пилоты провели за машиной безопасности гораздо больше кругов, чем мы рассчитывали.

Это была ошибка новичка: твоя машина не достаточно быстра, но ты все равно стараешься дотянуться до победы».

В ходе радиопереговоров сам Хэмилтон настаивал на пит-стопе – но Эллисон считает, что пилот не виноват в стратегической ошибке.

«Это полностью наша вина, – сказал руководитель. – Мы не были уверены, что это правильное решение. Но шанс был. Мы решили дать Льюису высказать свое мнение, а не должны были. Во-первых, мы дали ему неверную информацию (сказали про одно место, а не про два), а во-вторых, мы сами должны были решать. Так что он секунду-другую покумекал, а потом свернул в боксы – ведь он любит бороться. Но ошибка была нашей».

Дополнительная информация: Адам Купер

Читайте также:

Следующая новость
Гран При Бразилии: лучшие фото воскресенья

Предыдущая новость

Гран При Бразилии: лучшие фото воскресенья

Следующая новость

Хорнер об аварии Феттеля и Леклера: Гонщики – это животные

Хорнер об аварии Феттеля и Леклера: Гонщики – это животные
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула 1

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

3
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

4
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

5
Формула 1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.