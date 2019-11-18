«Не надо было спрашивать Льюиса». Эллисон о лишнем пит-стопе Mercedes
Лишний пит-стоп в Бразилии лишил Хэмилтона не только шанса на победу, но и подиума. Пилот сам хотел его провести, но в команде уверены, что зря пошли на поводу у британца.
Льюис Хэмилтон завершил гонку Гран При Бразилии на 7-й позиции в протоколе. Перед последним рестартом британец шел вторым, но в Mercedes решили провести дополнительный пит-стоп, из-за которого гонщик потерял две позиции.
Сразу после рестарта Хэмилтон смог обогнать Пьера Гасли, но затем несколько раз безуспешно атаковал Алекса Элбона. Одна из атак привела к контакту и сходу гонщика Red Bull. Сам Хэмилтон из-за этого пропустил Гасли и финишировал третьим, но после гонки получил пятисекундный штраф и опустился на седьмую позицию.
В Бразилии роль руководителя Mercedes временно исполнял технический директор Джеймс Эллисон, подменявший Тото Вольфа. После финиша он признал, что пит-стоп Хэмилтона в режиме машины безопасности был ошибкой.
«Первый рестарт прошел не слишком хорошо. Макс сумел обогнать Льюиса, – сказал Эллисон. – А потом случился инцидент между Ferrari. И если до того момента мы проводили не самую яркую гонку, то тут совершили полную глупость.
Мы думали, что поставим свежую резину и Льюису хватит кругов, чтобы побороться за лидерство. При этом мы собирались потерять одно место, а в на деле потеряли два. Вдобавок мусора на трассе оказалось много, и пилоты провели за машиной безопасности гораздо больше кругов, чем мы рассчитывали.
Это была ошибка новичка: твоя машина не достаточно быстра, но ты все равно стараешься дотянуться до победы».
В ходе радиопереговоров сам Хэмилтон настаивал на пит-стопе – но Эллисон считает, что пилот не виноват в стратегической ошибке.
«Это полностью наша вина, – сказал руководитель. – Мы не были уверены, что это правильное решение. Но шанс был. Мы решили дать Льюису высказать свое мнение, а не должны были. Во-первых, мы дали ему неверную информацию (сказали про одно место, а не про два), а во-вторых, мы сами должны были решать. Так что он секунду-другую покумекал, а потом свернул в боксы – ведь он любит бороться. Но ошибка была нашей».
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Не надо было спрашивать Льюиса». Эллисон о лишнем пит-стопе Mercedes
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