«Не надо было спрашивать Льюиса». Эллисон о лишнем пит-стопе Mercedes

Льюис Хэмилтон завершил гонку Гран При Бразилии на 7-й позиции в протоколе. Перед последним рестартом британец шел вторым, но в Mercedes решили провести дополнительный пит-стоп, из-за которого гонщик потерял две позиции.

Сразу после рестарта Хэмилтон смог обогнать Пьера Гасли, но затем несколько раз безуспешно атаковал Алекса Элбона. Одна из атак привела к контакту и сходу гонщика Red Bull. Сам Хэмилтон из-за этого пропустил Гасли и финишировал третьим, но после гонки получил пятисекундный штраф и опустился на седьмую позицию.

В Бразилии роль руководителя Mercedes временно исполнял технический директор Джеймс Эллисон, подменявший Тото Вольфа. После финиша он признал, что пит-стоп Хэмилтона в режиме машины безопасности был ошибкой.

«Первый рестарт прошел не слишком хорошо. Макс сумел обогнать Льюиса, – сказал Эллисон. – А потом случился инцидент между Ferrari. И если до того момента мы проводили не самую яркую гонку, то тут совершили полную глупость.

Мы думали, что поставим свежую резину и Льюису хватит кругов, чтобы побороться за лидерство. При этом мы собирались потерять одно место, а в на деле потеряли два. Вдобавок мусора на трассе оказалось много, и пилоты провели за машиной безопасности гораздо больше кругов, чем мы рассчитывали.

Это была ошибка новичка: твоя машина не достаточно быстра, но ты все равно стараешься дотянуться до победы».

В ходе радиопереговоров сам Хэмилтон настаивал на пит-стопе – но Эллисон считает, что пилот не виноват в стратегической ошибке.

«Это полностью наша вина, – сказал руководитель. – Мы не были уверены, что это правильное решение. Но шанс был. Мы решили дать Льюису высказать свое мнение, а не должны были. Во-первых, мы дали ему неверную информацию (сказали про одно место, а не про два), а во-вторых, мы сами должны были решать. Так что он секунду-другую покумекал, а потом свернул в боксы – ведь он любит бороться. Но ошибка была нашей».

Дополнительная информация: Адам Купер