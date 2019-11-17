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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

«Не могу поверить, что это случилось в Toro Rosso». Гасли о своем первом подиуме

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«Не могу поверить, что это случилось в Toro Rosso». Гасли о своем первом подиуме
Автор:
, Редактор
17 нояб. 2019 г., 21:46

Французский гонщик признался, что в автоспорте у него было две мечты, и в Бразилии он осуществил вторую из них.

Для Пьера Гасли начало нынешнего сезона в составе Red Bull оказалось сложным: он не мог угнаться за своим напарником Максом Ферстаппеном и во время летнего перерыва был вновь переведен в «младший» коллектив Toro Rosso. за который ездил в 2018-м.

Там француз стал регулярно выступать лучше своего напарника, россиянина Даниила Квята.

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В Бразилии Пьер провел очень ровную гонку, не допускал ошибок и в силу проблем у соперников впервые оказался на подиуме, неожиданно финишировав вторым. После окончания гонки француз радовался, казалось, больше, чем победе.

«Да это просто лучший день в моей жизни! – заявил он. – Столько эмоций! Я конечно думаю сейчас обо всех тех, кто меня поддерживал в течении всей карьеры.

Это оправдывает все жертвы, воплощает мечты. Я мечтал попасть в Формулу 1, мне это удалось. И я стал мечтать о подиуме. Не могу поверить, что это случилось в Toro Rosso, во второй части сезона. Мне остается только поблагодарить Honda за тот прогресс, которого они добились с моторами. Без этого о втором месте не стоило бы и мечтать».

Результат гонки в Сан-Паулу позволил Пьеру вернуться на шестую строчку в чемпионате пилотов. Он опережает Карлоса Сайнса по лучшему результату в гонке, а у пришедшего на его место в Red Bull Алекса Элбона выигрывает 11 очков.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Гонка
Пилоты Пьер Гасли
Автор Сергей Иванов

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