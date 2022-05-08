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Формула 1 / Гран При Майами Новость

«Не люблю азартные игры». Хэмилтон поддержал тактику Mercedes

Гонщик объяснил, почему решил действовать консервативно в тот момент, когда появилась возможность рискнуть

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Не люблю азартные игры». Хэмилтон поддержал тактику Mercedes
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Гонка в Майами началась для Льюиса Хэмилтона с контакта с Фернандо Алонсо в первом повороте и нескольких потерянных позиций, но уже вскоре британец вернулся на шестое место, с которого стартовал, и без проблем удерживал его. 

Размеренный ход гонки оказался нарушен после столкновения Пьера Гасли с Ландо Норрисом, после которого судьи выпустили машину безопасности. В этот момент Хэмилтон и команда активно обсуждали, стоит ли заехать в боксы за свежими шинами. 

«Это вы мне скажите, надо или нет», – попросил гонщик. «Мы считаем, что не стоит», – услышал он в ответ. 

После рестарта Хэмилтон ничего не смог противопоставить своему напарнику Джорджу Расселлу – тот стартовал на сликах Hard и использовал период нейтрализации, чтобы сменить их на Medium. 

Расселл обогнал семикратного чемпиона и финишировал впереди.

«Когда ты на трассе, у тебя нет полной информации, – объяснил Льюис принятое им и командой решение. – Ты не знаешь расположение соперников, не видишь той информации, что есть у инженеров на экранах.

Потому когда ты пытаешься брать на себя ответственность за принятие решения, это становится похоже на азартную игру, а я их не люблю. Есть парни, которые должны принимать такие решения. Ну а нам в любом случае просто не повезло».

Он добавил: «Оглядываясь назад, я понимаю, что старт на Hard был верным решением. Джордж отлично справился на них с первым отрезком, а наша борьба вышла честной. У него был свежий комплект, так что я ничего не мог противопоставить ему».

Из-за ошибки Валттери Боттаса оба пилота Mercedes выиграли по одной позиции, после чего Расселл финишировал пятым, а Хэмилтон – шестым.

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Дополнительная информация: Филип Клерен

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