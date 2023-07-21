«Не лучшее начало уик-энда». Хорнер высказался после аварии Переса
Глава Red Bull Racing дал понять, что не в восторге от очередной ошибки своего пилота – но все же не стал прямо критиковать его
Гран При Венгрии начался для лидеров Кубка конструкторов Ф1 не лучшим образом – едва выехав на трассу в первой тренировке, ее пилот Серхио Перес потерял контроль над машиной и улетел в ограждение.
Мексиканец больше не выезжал на трассу – впрочем, и остальные пилоты проехали не так много кругов, так как во время эвакуации разбитой машины Серхио пошел дождь.
В том числе и по этой причине руководитель RBR Кристиан Хорнер был относительно сдержан, рассуждая о случившемся.
«Разумеется, все это очень досадно, – рассказал он в интервью Sky Sports. – Не самая удачная история. Он выехал двумя колесами на траву и ошибся перед пятым поворотом. Надеюсь, в силу погодных условий мы потеряем из-за этого не так много. Все остальные тоже смогли проехать не так много. Но это все равно далеко не лучшее начало уик-энда».
Кристиан добавил: «Это было самое начало его первого быстрого круга. Он нормально преодолел четвертый поворот, но затем допустил ошибку и неверно расположил машину. Из-за этого [левые] колеса оказались на траве, и перед пятым поворотом задок просто сорвало.
Вы сами могли слышать разочарование в его голосе. Но тут ничего уже не поделать».
Ранее Хорнер дал понять, что Перес может потерять место в Red Bull на 2024 год, если не будет приносить команде ожидаемых результатов. В пяти последних Гран При мексиканец даже не смог выйти в финал квалификации. Он улучшал позиции в гонках, но всего раз сумел подняться на подиум.
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