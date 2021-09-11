По ходу уик-энда в Зандфорте Никита Мазепин и Мик Шумахер публично высказывали недовольство действиями друг друга. В квалификации россиянина возмутило то, что напарник обогнал его перед началом решающей попытки – и Никита через прессу обвинил Мика в том, что тот, по его мнению, намеренно старался ему помешать.

В гонке уже немец остался недоволен тем, как защищался Мазепин – и после финиша обвинил напарника в том, что его собственная гонка оказалась испорчена.

Перед началом уик-энда в Монце руководство команды инициировало встречу, на которой присутствовали оба пилота. По словам Айао Комацу, который также участвовал в разговоре, команда пока не собирается вводить дополнительные правила, чтобы избежать конфликтов в будущем, но гонщикам необходимо научиться уважать друг друга.

«Мы изначально хотели дать им как можно больше свободы, – рассказал Комацу. – Это была наша общая позиция с Гюнтером. Мы гоночная команда, и было бы неправильно говорить пилотам: “Окей, парни, мы вам теперь не доверяем, так что вот приказ – вы теперь не можете обгонять друг друга тогда-то и тогда-то”. Это можно было бы сделать, но кому бы это пошло на пользу?

Им нужно научиться бороться жестко, но при этом с уважением друг к другу. Есть вещи, которые можно делать в борьбе с напарником, но есть и те, которые делать нельзя. Но мы не хотим возиться с ними как с детьми. Мы хотим, чтобы они сами для себя что-то уяснили».

«Если ввести правила, уже не выйдет нормально гоняться».

Инженер добавил: «Свою позицию мы обозначили четко. Мы сказали: “Парни, вам надо разобраться между собой. Если вы не сможете, тогда нам придется вводить правила”. А это уже плохо для всех. Потому что если такие правила есть, мы уже не можем нормально гоняться.

Они должны понимать, что наша задача – выжать максимум. Для примера, ситуация в квалификации Зандфорте: если бы мы не пытались выжать максимум, то не стали бы менять позициями Мика и Никиту на круге выезда из боксов. Но проанализировав информацию с предыдущей попытки, мы пришли к выводу, что будет лучше, если поменять их местами.

Но речь ни в коем случае не шла о том, чтобы дать преимущество Мику и отобрать его у Никиты. Они обязаны это понимать.

«Это была не самая приятная встреча, но ничего не поделать».

Так что мы будем использовать любые возможности – пусть речь и идет о борьбе за последние места – чтобы из каждой ситуации выжать максимум. Если этого не делать, то можно вообще не приезжать на трассу, так ведь?»

Айао Комацу, главный гоночный инженер Haas F1, Мик Шумахер, Haas F1 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Комацу продолжил: «У нас были неприятные разговоры после квалификации и после гонки [в Зандфорте]. Потом мы с Гюнтером [Штайнером, главой Haas F1] вновь встретились с ними в четверг. Это была не самая приятная встреча, но некоторые вещи надо было проговорить.

Надо отдать им должное, после квалификации [в Монце] – несмотря на все сложности что были у нас по ходу сессии – никто не высказал недовольства. То же самое на брифинге. Так что я доволен тем, как мы отреагировали на события прошлого уик-энда, и пока все идет гладко.

Я бы хотел думать, что они достаточно взрослые люди, чтобы понять, что друг друга надо уважать и вести себя корректно на трассе».