«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако
По словам победителя Гран При, надвигавшийся дождь вынудил Red Bull отложить его пит-стоп, что заметно усложнило ситуацию
Макс Ферстаппен не испытал проблем на пути к победе в Монако – уже четвертой для пилота в нынешнем сезоне. Он уверенно выиграл старт, создал комфортный отрыв и не допускал ошибок.
Однако на шинах Medium пилоту пришлось проехать намного больше, чем они с командой рассчитывали изначально.
«Гонка вышла сложной, – сказал Макс. – Мы начинали ее на Meium, а у Фернандо [Алонсо, занимавшего второе место] был Hard. Мы не хотели так сильно откладывать пит-стоп, но пришлось сделать это. Дождь надвигался, но мы не знали точно, что нас ждет.
В итоге шины стали зерниться, потребовалось несколько кругов, чтобы пройти через эту фазу, после чего темп немного восстановился, но управлять машиной все равно было сложно.
Когда дождь усилился, мы перешли на промежуточные шины, но трасса оставалась очень скользкой. С таким отрывок не было смысла излишне атаковать, так как не хотелось все потерять. Но я все равно несколько раз задевал барьеры. Очень сложно – но это Монако».
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, второе место
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Фернандо Алонсо, который добился лучшего в сезоне второго места, нашел для Ферстаппена слова похвалы.
«Мы решили отказаться от попыток что-то сделать в первом повороте, который здесь совсем близко, и предпочли стартовать на Hard, – объяснил пилот Aston Martin. – Нашей идеей была игра в долгую, но Макс очень здорово ехал на Medium и смог растянуть свой первый отрезок. Так что шансов у нас не было».
Он добавил: «Дождь дополнительно усложнил ситуацию, так как оказалось непросто удерживать машину под контролем. Нигде по ходу круга не было возможности полностью открыть газ, а тормозить перед пятым и десятым поворотами приходилось предельно осторожно.
Даже удивительно, что сегодня никто не разбил машину, так что не было ни одного выезда автомобиля безопасности».
Дополнительная информация: Филип Клерен
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