Ожидалось, что в рамках трансформации команды Renault в Alpine Сириль Абитбуль, который бессменно руководил проектом с момента возвращения французов в Ф1, получит более высокий пост и отойдет от каждодневного управления проектом. Но вместо этого он объявил о полном разрыве с компанией.

О причинах этого шага можно было услышать самые разные предположения. Одно из самых популярных состояло в том, что после смены глобального руководства концерна Renault новые боссы предпочли избавляться от ставленников прежней команды, включая Сириля.

Генеральный директор Renault Лука де Мео затронул этот момент в интервью RTL. Из его слов можно сделать вывод, что высказанное предположение имеет под собой определенные основания.

«Это довольно сложный вопрос, – сказал де Мео. – Сложности возникли в связи со всей этой новой историей».

Речь идет о решении сосредоточить все спортивные программы Renault под брендом Alpine и неизбежных в этой связи изменениях в структуре управления командой.

Говоря о Renault F1, глава концерна продолжил: «Если им требовалась поддержка, они всегда ее получали, однако для них было удобно держаться немного в стороне от нас.

Сейчас Alpine полностью интегрирована в ключевую стратегию всей Renault Group. Для этого требуются люди, которые составят небольшое и очень активное подразделение, но в то же время будут связаны со всеми остальными».

При этом де Мео поблагодарил Абитбуля за пять лет работы, сказав, что тот «начал проект в 2016-м и на прощание добыл пару подиумов. Но мы должны смотреть вперед».