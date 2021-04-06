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Формула 1 / Новость

Не хотел интегрироваться. Босс Renault объяснил расставание с Абитбулем

Автор:
, Ответственный редактор

Этой зимой руководитель Renault F1 ушел со своего поста. Почему он сделал этот шаг, до сих пор в точности неизвестно, но Лука де Мео кое-что рассказал

Не хотел интегрироваться. Босс Renault объяснил расставание с Абитбулем

Ожидалось, что в рамках трансформации команды Renault в Alpine Сириль Абитбуль, который бессменно руководил проектом с момента возвращения французов в Ф1, получит более высокий пост и отойдет от каждодневного управления проектом. Но вместо этого он объявил о полном разрыве с компанией.

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О причинах этого шага можно было услышать самые разные предположения. Одно из самых популярных состояло в том, что после смены глобального руководства концерна Renault новые боссы предпочли избавляться от ставленников прежней команды, включая Сириля. 

Генеральный директор Renault Лука де Мео затронул этот момент в интервью RTL. Из его слов можно сделать вывод, что высказанное предположение имеет под собой определенные основания. 

«Это довольно сложный вопрос, – сказал де Мео. – Сложности возникли в связи со всей этой новой историей». 

Речь идет о решении сосредоточить все спортивные программы Renault под брендом Alpine и неизбежных в этой связи изменениях в структуре управления командой.

Говоря о Renault F1, глава концерна продолжил: «Если им требовалась поддержка, они всегда ее получали, однако для них было удобно держаться немного в стороне от нас.

Сейчас Alpine полностью интегрирована в ключевую стратегию всей Renault Group. Для этого требуются люди, которые составят небольшое и очень активное подразделение, но в то же время будут связаны со всеми остальными». 

При этом де Мео поблагодарил Абитбуля за пять лет работы, сказав, что тот «начал проект в 2016-м и на прощание добыл пару подиумов. Но мы должны смотреть вперед».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Alpine
Автор Александр Кабановский

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