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«Не хочу к 30 годам ходить с палкой». Гасли попросил FIA спасти от тряски

По мнению гонщика AlphaTauri, физические нагрузки в современной Формуле 1 являются опасными для здоровья пилотов

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Не хочу к 30 годам ходить с палкой». Гасли попросил FIA спасти от тряски
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Неприятным следствием перехода Формулы 1 на новый регламент стала сильная болтанка машин, которая особенно проявляется на длинных прямых. На трассе в Баку есть участок, где пилоты мчатся полным газом 2,2 км или более 20 секунд. По ходу воскресной гонки он стал для участников серьезным испытанием. 

«Должен сказать, сегодня вечером мне просто необходим массаж, – признался Пьер Гасли, для которого шестое место на финише стало лучшим результатом в сезоне. – Нагрузка очень высокая, я весь уик-энд просыпался с напряжением мышц верхней половины тела. Не помню такого эффекта от управления машинами с первого дня в Ф1.

Мне приходится искать баланс между скоростью и здоровьем. 

Пьер Гасли, AlphaTauri

Это очень жестокая трасса. Конечно, настройки машины тоже влияют – мы знаем, что обычно их делают весьма агрессивными. Но все это, конечно, непросто».

Он добавил: «Вообще, это нездоровая ситуация. Мне приходилось прибегать к помощи своего тренера до начала и после завершения каждой сессии. У меня страдали позвоночные диски. В итоге в команде мне сказали: "Ну ладно, давай выберем компромиссные настройки".

Мне приходится искать баланс между скоростью и здоровьем. Так было всегда, ведь я – пилот, и всегда делал все возможное, чтобы ехать как можно быстрее. Но мне не кажется, что FIA должна загонять нас в угол и заставлять делать выбор между здоровьем и скоростью. 

Нынешняя ситуация – сложная и явно не лучшая. Мы обязательно обсудим это на пилотских брифингах и попросим найти решение. Я не хочу закончить тем, чтобы в 30 лет ходить с палкой». 

Пьер продолжил: «Мы сильные. Мы ведь атлеты высокого уровня. Я хочу быть быстрым. И если для этого придется вытерпеть полтора часа восстановительного массажа, а потом ощущать последствия еще год – что ж, я готов. Но знаете, когда вам исполнится 45 или 50… Тогда все изменится. И именно в этом сейчас наша проблема».

В субботу Джордж Расселл из Mercedes заметил, что тряска рано или поздно может привести к серьезной аварии. Гасли согласился с ним. 

«Зеркала адски трясет, – объяснил француз. – Машина вся вибрирует, и в них почти ничего не видно. Иногда машина начинает смещаться сама по себе – лишь потому, что тряска влияет и на рулевое управление. 

На высокой скорости все это создает сложности. Надеюсь, они что-то смогут придумать. В этом году уже вряд ли, но я очень рассчитываю, что хотя бы к следующему».

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