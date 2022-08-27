«Не им говорить о честности». В McLaren вступились за Пиастри
Зак Браун прокомментировал пятничные слова Отмара Сафнауэра с критикой в адрес молодого пилота
В понедельник Совет по разрешению контрактных споров определит, у какой из двух команд – Alpine или McLaren – есть право усадить Оскара Пиастри за руль своей машины в 2023 году. Ранее сам гонщик опроверг официальное объявление Alpine о контракте с ним. Все указывает, что австрилиец и его менеджер Марк Уэббер уже договорились с Уокингом, откуда уже уволили Даниэля Риккардо.
В пятницу по ходу Гран При Бельгии руководитель Alpine Отмар Сафнауэр сказал, что Пиастри «стоило бы быть честнее» и выполнять взятые на себя обязательства.
На эти слова отреагировал генеральный директор Зак Браун. Он вспомнил, как в начале 2020 года команде Racing Point, которой в то время руководил Сафнауэр, присудили серьезный штраф за незаконное копирование технических решений Mercedes.
«Разумеется, я не знаю деталей их отношений, – сказал Браун в эфире Sky Sports по поводу Alpine и Пиастри. – Думаю, мне неправильно давать какие-то оценки, так как я просто не в курсе.
Но можно вспомнить историю из недалекого прошлого. Вспомнить, как от них ушел Фернандо [Алонсо], и для Отмара это стало полной неожиданностью. Или другой пример, когда его действия привели к штрафу в 400 тысяч евро и 15 очков. Я не уверен, что он являет собой пример высочайшей репутации и может рассуждать об этике».
Стоит отметить, что Браун и Сафнауэр уже не впервые обмениваются любезностями. В уже упомянутом 2020 году Отмар заметил про оппонента, что тот «просто не знает, о чем говорит» и «разбирается в гонках исторических машин лучше, чем в Ф1».
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