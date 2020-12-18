«Не говори неправды». Йос Ферстаппен подлил масла в огонь слухов о Пересе в Red Bull
К утру пятницы у СМИ и гоночных болельщиков не осталось сомнений, кого назовут напарником Макса Ферстаппена. Но тут появился отец гонщика…
Еще в начале этой недели журналисты со ссылкой на свои источники стали писать, что Red Bull все же решила пригласить на 2021 год Серхио Переса, отказавшись от продления контракта с Алексом Элбоном.
После недавних публикаций в изданиях Speedweek (оно принадлежит Red Bull Press) и хорошо информированном De Telegraaf сомнений не осталось: объявление прозвучит в пятницу. Причем время будет выбрано так, чтобы в Мексике уже наступило утро.
Однако эту стройную теорию нарушил Йос Ферстаппен. Голландец прокомментировал в твиттере пост британского журналиста Криса Медланда. Тот привел ссылку на материал своего коллеги Эрика ван Харена – автора упомянутой публикации в De Telegraaf – и сопроводил ее комментарием: «Эрик знает, чем Йос занимался в Бахрейне, а теперь сообщает о выборе Red Bull в пользу Переса на замену Элбону. Сам Элбон будет резервным пилотом. Похоже, он и в этот раз прав».
Стоит пояснить, причем тут Бахрейн. Дело в том, что Медланд недавно написал про полусекретную встречу Тото Вольфа с Ферстаппеном-старшим в Сахире по поводу потенциального будущего перехода Макса в Mercedes.
После этого ван Харен опроверг факт такой встречи – и оказался прав. То есть эпизод в Бахрейне Медланд упомянул, чтобы подчеркнуть информированность голландца.
Однако самое интересное не в этом. Отвечая Медланду, Йос Ферстаппен в свою очередь написал: «Не говори неправды». (В дословном переводе – «Не надо утверждать того, что не является правдой»).
Так как эти слова не могут относиться к истории в Бахрейне, значит, Йос имел в виду информацию про Переса в Red Bull. Можно только догадываться, что именно он назвал неправдой, но такое развитие событий явно делает ситуацию еще более интересной.
Ждать мексиканского утра поклонникам Ф1 осталось буквально несколько часов…
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Йос Ферстаппен , Серхио Перес
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Александр Кабановский