«Не гнаться за недостижимым». Палмер дал совет Леклеру

Стремясь компенсировать нехватку скорости Ferrari, Шарль Леклер в последнее время все чаше допускает ошибки. Этап в Майами стал печальным тому подтверждением – прошлогодний вице-чемпион мира попал в аварию в пятницу, а затем еще раз в субботу, после чего смог финишировать в гонке лишь на седьмой позиции.

«Количество различных происшествий с его участием вызывает удивление, – отметил экс-пилот Ф1 Джолион Палмер в своей колонке на официальном сайте чемпионата. – Я думаю, что сейчас он быстрее всех на одном круге, что доказал двумя поулами в Баку. Но слишком уж часто все заканчивается для него печально.

В последние недели он заметно укрепил имидж гонщика, девиз которого – "Все или ничего"».

Палмер объяснил: «Авария по ходу длинной серии кругов в тренировке всегда выглядит абсолютно лишней. Такие серии нужны, чтобы понять работу шин, почувствовать их пределы. Ты ищешь нюансы поведения машины с полным баком, чтобы потом использовать их по ходу гонки.

В начале уик-энда нет необходимости гнаться за каждой десятой. Для этого существует тренировка квалификационных попыток. А заканчивать день с повреждениями машины всегда неприятно».

Что до второй аварии, то ее, по мнению Палмера, можно назвать прямым следствием подхода Леклера.

«В квалификации мы увидели обычного Шарля, – объяснил британец. – Вновь все или ничего. При этом весь уик-энд они были одинаково быстры с Карлосом Сайнсом, и складывалось ощущение, что обоим по силам побороться за место на подиуме».

Шарль Леклер, Ferrari Фото: Ferrari

«Ferrari поступила правильно, когда решила пораньше отправить его на финальную квалификационную попытку, – продолжил эксперт. – Он получил свободную трассу, на которой мог атаковать. Но сам допустил ошибку в пилотировании – попытался отыграть время, которое отыграть не мог.

К шестому повороту он уже опережал свой предыдущий график и пошел в отчаянную атаку на поребрик, стремясь увеличить преимущество.

Для столь талантливого гонщика Шарль ошибается чересчур часто. Что-то похожее мы видели разве что в 2019-м, когда он проводил свой первый сезон в Ferrari. Он разбил машину по ходу финального сегмента квалификации в Баку, когда поул был у него в кармане – а потом сказал команде по радио знаменитое "Я идиот"».

Джолион отметил, что выступления Леклера, среди прочего, связаны с формой Ferrari в нынешнем сезоне.

«Как по мне, ему стоит скорректировать уровень своих ожиданий, – объяснил бывший гонщик Renault F1. – Машина точно уступает Red Bull по скорости. Есть ли смысл гнаться за временем круга, которое просто недостижимо?».

Несмотря на это, Палмер назвал гонщика Ferrari одним из лучших в пелотоне: «Я ставлю его на один уровень с Ферстаппеном и Хэмилтоном. Но двух чемпионов отличает как раз стабильность. Может быть, у них даже чуть меньше чистой скорости, чем у Леклера, но и ошибаются они несравненно реже. А когда речь идет о борьбе за титул, именно это умение важнее всего».

По итогам пяти Гран При Шарль леклер занимает седьмое место в чемпионате пилотов, отставая от лидера сезона Макса Ферстаппена 85 очков.